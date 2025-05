Ablöse für BVB-Flirt weitaus günstiger als gedacht

IMAGO/Yuri Murakami

Wechselt BVB-Flirt Luighi im Sommer nach Europa?

Jamie Gittens könnte Borussia Dortmund im kommenden Sommer in Richtung England verlassen - und eine hohe Millionensumme in die Kassen spülen. Das Geld dürfte der BVB direkt in einen Nachfolger investieren, womöglich in ein brasilianisches Wunderkind? Gut aus Sicht der Schwarz-Gelben: Die Ablöse, so heißt es nun, könnte deutlich geringer ausfallen als zunächst angenommen.

Der zuletzt mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebrachte Flügelstürmer Luighi könnte seinen Heimatklub Palmeiras womöglich für deutlich weniger Geld verlassen. Wie "Bild" berichtet, würden die Brasilianer nämlich keineswegs auf die Zahlung der vertraglich festgelegten Ausstiegsklausel pochen. Stattdessen peile der Klub eine Ablöse von 20 bis 25 Millionen Euro an.

Die englische "Sun" hatte zuvor berichtet, dass der BVB zu jenen Klubs in Europa zählt, die wachsendes Interesse an einer Verpflichtung des 19-Jährigen zeigen. Erst kürzlich hatte das in Brasilien als neues Wunderkind bezeichnete Talent einen neuen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Darin verankert soll eine Exit-Option in Höhe von umgerechnet 82 Millionen Euro sein.

Auch die "Sun" hatte bereits gemeldet, es sei unwahrscheinlich, dass Palmeiras auf dieser Summe beharrt. Womöglich will man mit der hohen Klausel lediglich den Preis etwas nach oben schrauben.

Kassiert der BVB für Jamie Gittens ab?

"Bild" zufolge steht Luighi schon seit geraumer Zeit auf dem Zettel der BVB-Scouts. Ihm werde durchaus zugetraut, den Wechsel von Brasilien nach Europa sofort zu meistern und direkt auf Spitzen-Niveau überzeugen zu können.

Noch hat Borussia Dortmund auf den offensiven Außenbahnen keinen Bedarf - was sich allerdings in der kommenden Transferperiode durchaus ändern könnte. Allen voran Jamie Gittens soll Medienberichten zufolge mit einem Abschied aus Dortmund liebäugeln.

Interesse aus seiner englischen Heimat hat er längst geweckt. So sollen der FC Chelsea und der FC Arsenal über eine Verpflichtung nachdenken, die dem BVB voraussichtlich 50 bis 60 Millionen Euro einbringen könnte.