FC Bayern verkündet "perfekten Partner"

IMAGO/Fotostand / Fritsch

Der FC Bayern optimiert seine internen Prozesse

Der frisch gebackene deutsche Meister FC Bayern hat am Donnerstag über den Abschluss einer neuen Kooperation mit einem Münchner Unternehmen mitgeteilt. Die Zusammenarbeit ist langfristig ausgerichtet.

Der FC Bayern hat mit dem Münchner Unternehmen Celonis eine Kooperation vereinbart. Das Softwareunternehmen ist somit ab sofort "exklusiver Partner für Process Mining und Prozessintelligenz" beim deutschen Rekordmeister.

Die Zusammenarbeit umfasse die Bereiche Männer- und Frauenfußball sowie die Basketballer des Klubs, so der FC Bayern in einer Mitteilung. Der Vertrag wurde für fünf Jahre bis 2030 abgeschlossen.

Celonis wurde 2011 gegründet, inzwischen hat es über 3000 Mitarbeitende in zahlreichen Niederlassungen weltweit. Der Unternehmenswert liegt eigenen Angaben zufolge bei 13 Milliarden US-Dollar.

FC Bayern will seine Prozesse optimieren

Michael Diederich, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, äußerte in der Mitteilung des Klubs seine große Freude über den abgeschlossenen Deal: "Mit Celonis haben wir den perfekten Partner gewonnen, der beim Thema Prozessoptimierung in der Ersten Liga spielt. Durch die innovative Technologie von Celonis werden wir unsere Prozesse auf das nächste Level heben, Mehrwerte realisieren und maximale Effizienz erreichen."

Durch die neue Zusammenarbeit habe man "das Potenzial, unsere Leidenschaft für Präzision, Innovation und Leistung von München aus in die Welt zu tragen – und weiter Bestleistungen zu erzielen", so Diederich.

Celonis-Präsident Carsten Thoma hob hervor, man wolle künftig gemeinsam "durch Exzellenz neue Maßstäbe" setzen: "Mit unserer Process-Intelligence-Plattform tragen wir dazu bei, die Prozesseffizienz in verschiedenen Bereichen der Vereinsarbeit zu maximieren und so die Grundlage für stetige internationale Erfolge auf dem Spielfeld zu sichern. Gleichzeitig eröffnet uns die Beteiligung am Partnernetzwerk des FC Bayern die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und Synergien nutzbar zu machen – eine echte Win-Win-Situation also."