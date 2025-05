FC Bayern bittet wegen Müller-Trikot um Verständnis

IMAGO/Philippe Ruiz

Thomas Müller wird am Samstag sein letztes Heimspiel für den FC Bayern bestreiten

Bundesliga-Ikone Thomas Müller bestreitet am kommenden Spieltag sein letztes Heimspiel für den FC Bayern. In einem feierlichen Rahmen wird das Klub-Idol in der Allianz Arena verabschiedet. Dabei wird der 35-Jährige ein ganz besonderes Trikot tragen. Fans, die es Müller gleich tun wollen, müssen aber womöglich Verzögerungen in Kauf nehmen.

Wenige Tage vor dem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr) herrscht großer Ansturm auf das besondere Thomas-Müller-Trikot, wie der deutsche Rekordmeister eigens in einer Mitteilung bekannt gab.

Der FC Bayern bitte um Verständnis, wenn es beim Kauf zu möglichen Verzögerungen bei der Auslieferung kommt. Die "Riesennachfrage" setze "neue Maßstäbe", teilten die Münchner mit. Auch am Spieltag können Fans ebenfalls zuschlagen, ein Trikot-Kontingent werde rund um das Stadion verkauft.

Gegen Gladbach präsentieren die Münchner zunächst einmal das neue Auswärtstrikot der Saison 2025/26, das im weißen Grundton gehalten ist und eine Hommage an 20 Jahre Allianz Arena darstellen soll. Zum Abschied von Thomas Müller haben sich die Münchner aber eine besondere Idee einfallen lassen: Die Rückennummer 25 wird mit einem speziellen Müller-Flock versehen. Rund um die Nummer sind vier kleine Szenen des Publikumslieblings abgedruckt.

Bayern-Fans müssen für Müller-Flock draufzahlen

Allerdings müssen die Fans dafür durchaus tief in die Tasche greifen. Das Trikot allein kostet im Bayern-Fanshop 100 Euro, die "Authentic"-Version sogar 150 Euro. Kostet ein regulärer Spielerflock beim FC Bayern 20 Euro, müssen für das Müller-Spezial 25 Euro ausgegeben werden.

Ein außergewöhnlicher Spielerflock für einen außergewöhnlichen Spieler 🥹



Wir lieben den besonderen Aufdruck für @esmuellert_ – was sagt ihr? ❤️🤍#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/XU6Q1PNPSG — FC Bayern München (@FCBayern) 6. Mai 2025

Der Weltmeister von 2014 wird in der Allianz Arena sein 750. Pflichtspiel für den FC Bayern bestreiten. Der Münchner Rekordspieler gewann in dieser Saison seine 13. Meisterschaft, kein Bundesliga-Spieler hat die Schale häufiger gewonnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen zudem die beiden Champions-League-Siege in den Jahren 2013 und 2020.

Die Führungsriege des FC Bayern hatte im April nach Wochen der Spekulationen mitgeteilt, dass man Thomas Müller keinen neuen Vertrag anbieten wird. Wie es für den 131-fachen deutschen Nationalspieler weitergeht, ist noch nicht bekannt.