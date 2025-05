Mainz 05 bangt um Stammtorhüter Zentner

FIRO/SID/Jan Fromme

Mainz-Keeper Robin Zentner kämpft mit muskulären Problemen

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 bangt auch für das Spiel beim VfL Bochum um den Einsatz von Stammkeeper Robin Zentner.

Es werde beim Abschlusstraining am Freitag einen Belastungstest geben, kündigte Trainer Bo Henriksen an: "Wenn er sich besser fühlt, kann er spielen." Es gebe nach eingehenden Untersuchungen "keine Angst", dass sich aus den muskulären Problemen eine größere Verletzung entwickeln könne.

Wenn Zentner sich selbst "aber nicht bei 100 Prozent fühlt, spielt eben Lasse", führte der Däne aus. Der Stammkeeper war bereits zuletzt im Derby gegen Eintracht Frankfurt (1:1) von Lasse Rieß vertreten worden. Der bereits zum Kader gehörende U17-Weltmeister Maxim Dal erlitt im Training am Mittwoch eine Kreuzbandruptur im linken Knie und wird in den kommenden Monaten ausfallen. Damit kann der Innenverteidiger für den Engpass in der Abwehr auch keine Abhilfe schaffen.

Definitiv fehlen in der Defensive werden am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Moritz Jenz (Nasen-OP) und Dominik Kohr (Knie), dazu ist der Einsatz von Danny da Costa (Oberschenkel) fraglich. Trotz sieben Spielen in Serie ohne Sieg und nun zwei Punkten Rückstand im Kampf um Europa sei noch nichts verloren. "Wir müssen auf die ganze Saison stolz sein", betonte Henriksen: "Wenn wir gegen Bochum gewinnen, haben wir am letzten Spieltag ein großartiges Finale." Dies wäre "eine großartige Geschichte".