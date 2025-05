Bei BVB-Aus: Moukoko soll Wunschziel haben

IMAGO/Photo by Sylvain Dionisio/PsnewZ

BVB-Leihgabe Moukoko stand zuletzt Anfang Februar für OGC Nizza auf dem Platz

Die Karriere von Youssoufa Moukoko ist zuletzt merklich ins Stocken geraten. Bei Borussia Dortmund hat das einstige Top-Talent wohl keine Zukunft mehr. Aber wo geht es für den 20-Jährigen ab Sommer weiter?

Youssoufa Moukoko startet seine Profi-Karriere als großes Versprechen und sollte die Zukunft von Borussia Dortmund und in der deutschen Nationalmannschaft sein. Mittlerweile ist der Stürmer davon weit entfernt.

Im vergangenen Sommer wechselte der 20-Jährige leihweise zum OGC Nizza. Rund ein Jahr später ist klar, dass Moukoko damit auf das "falsche Pferd" gesetzt hat. Wettbewerbsübergreifend kann er lediglich 22 Einsätze (nur einen einzigen über 90 Minuten), zwei Tore und drei Vorlagen vorweisen. Anfang Februar stand der zweimalige Nationalspieler zuletzt auf dem Platz.

Keine Zukunft beim BVB und in Nizza?

Dass Nizza die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in Höhe von angeblich 18 Millionen Euro zieht, gilt als ausgeschlossen. Nizza-Coach Franck Haise erklärte vor einigen Wochen: "Wir kennen auch seine Situation. Er ist ein Leihspieler mit einer Kaufoption, die der Verein höchstwahrscheinlich nicht ziehen kann. Aber seine Denkweise ist bemerkenswert."

"Er trainiert gut, aber es ist nicht einfach. Wir haben sechs, sieben, acht Spieler im Sturm. Wenn sie nicht in der Lage sind, auf sich aufmerksam zu machen, ein Tor zu schießen und einen Assist zu geben … Ich muss Entscheidungen treffen und kann nicht ständig neue Spieler bringen. Aber noch einmal, ich lobe die Einstellung, die er jeden Tag an den Tag legt", so Haise damals weiter.

Auch beim BVB soll Moukoko quasi keine Zukunft mehr haben. Dem Vernehmen nach wären die Dortmunder Verantwortlichen bereit, den Spieler ziehen zu lassen. Berater Patrick Williams soll bereits verschiedene Möglichkeiten prüfen.

Wie die "Ruhr Nachrichten" erfahren haben wollen, würde Moukoko gerne nach Spanien wechseln. Konkrete Angebote soll es allerdings noch nicht geben. Planspiele, Moukoko für die Klub-WM zurück nach Dortmund zu holen, sollen beim BVB zwar durchgespielt worden sein. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus.