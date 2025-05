Bauer will in Wolfsburg "nicht alles über den Haufen werfen"

IMAGO / regios24/SID/IMAGO/Darius Simka

Daniel Bauer betreut den VfL Wolfsburg nach der Entlassen von Ralph Hasenhüttl

Interimstrainer Daniel Bauer will bei seinem Debüt als Coach von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg Anpassungen mit Augenmaß vornehmen.

"Es ist keine Phase fürs Experimentieren. Es wird vielleicht Veränderungen geben, aber wir werden nicht alles über den Haufen werfen. Wir brauchen eine gewisse Stabilität", sagte Bauer vor dem letzten Saisonheimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN).

Der 42-Jährige, sonst U19-Trainer der Wölfe, hat die Mannschaft für die zwei verbleibenden Saisonspiele vom beurlaubten Ralph Hasenhüttl übernommen. "Es hat diese Woche viele ungewohnte Dinge gegeben. Sich auf dem Level beweisen zu dürfen und dem Klub zu helfen, macht viel, viel Freude", sagte Bauer.

Wolfsburg wird Saisonziele verpassen

Sein Eindruck von der Mannschaft sei "total positiv" gewesen: "Die Vorfreude ist gerade im Abschlusstraining nochmal deutlich angestiegen, weil die Jungs unglaublich motiviert sind. Die Stimmung ist positiv fokussiert, sie haben Lust, die Saison positiv zu beenden."

Seine Emotionalität an der Seitenlinie will Bauer beibehalten. "Ich werde so sein wie ich bin und will mich nicht verstellen. Ich will authentisch sein und einfach die Jungs unterstützen, damit sie merken, dass von außen auch irgendwo Feuer ist. Das ist mein Trainernaturell."

Die hohen Saisonziele hat der VfL Wolfsburg verpasst. Zwei Spieltage vor Saisonende ist eine Rückkehr in den Europapokal mit derzeit 39 Punkten nicht mehr möglich.