Medien: BVB nimmt Abstand von Reus-Plan

Marco Reus hat wohl keine Zeit für den BVB-Job im Sommer

Bei der Klub-WM im Sommer will sich Borussia Dortmund von seiner besten Seite präsentieren. Zuletzt zeichnete sich ab, dass auch BVB-Legende Marco Reus als Markenbotschafter mit dabei sein könnte. Doch daraus wird nun offenbar nichts.

Wie die "WAZ" schreibt, hat Marco Reus für die Rolle als BVB-Botschafter während der Sommer-Monate schlicht keine Zeit. Anders als die europäischen Ligen kennt die MLS nämlich keine Sommerpause.

Wenn Borussia Dortmund bei der Klub-WM in den USA nach dem Weltpokal greift, ist Reus zeitgleich mit seinem Verein Los Angeles Galaxy im Einsatz. Allein fünf Spieltage der nordamerikanischen Profiliga fallen in den Zeitraum der Klub-WM.

Laut "WAZ" haben die Westfalen deshalb Abstand von ihrem Plan genommen, Reus in die Marketing-Arbeit vor Ort einzubinden. Der Ex-Kapitän soll allerdings zu einzelnen Spielen eingeladen werden, wenn es der Kalender erlaubt.

BVB will Reus nach Karriereende einbinden

Konkret geht es wohl um den ersten Auftritt der Dortmunder am 17. Juni. Zum Auftakt ins Turnier trifft die Borussia vor den Toren von New York im MetLife Stadium, der Spielstätte der New York Giants und New York Jets, auf Fluminense aus Brasilien.

Dem Bericht zufolge ist zudem weiterhin geplant, dass Reus nach seiner aktiven Karriere ein Repräsentant der Schwarzgelben wird.

Über die Idee mit Reus hatten Ende April zuerst die "Ruhr Nachrichten" berichtet. BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer wurde diesbezüglich mit einer klaren Anspielung zitiert.

"Ich verrate das jetzt einfach mal. Wir wollen auch jemanden mit ins Boot holen, der aktuell in der MLS spielt", sagte Cramer der Zeitung.

Reus läuft seit vergangenem Sommer für Los Angeles Galaxy in der MLS auf. In der ersten Saison sprang direkt der Titelgewinn heraus. Aktuell befindet sich das Team auf einer sportlichen Talfahrt und rangiert auf dem letzten Tabellenplatz der Western Conference.