Reha-Rückschlag bei Upamecano?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Feiert Dayot Upamecano in dieser Saison noch sein Comeback?

Seit Ende März muss der FC Bayern nun schon auf Innenverteidiger Dayot Upamecano verzichten. Zuletzt hatte Trainer Vincent Kompany Hoffnungen auf ein schnelles Comeback geschürt. Doch allzu bald wird der Franzose wohl doch nicht zurückkehren.

Die "Bild" spekuliert sogar, dass es bei Dayot Upamecano nach seiner Knie-Operation einen Rückschlag gegeben haben könnte. Hintergrund ist das Trainingspensum des Defensivspielers in den letzten Wochen.

Upamecano war am Ostermontag überraschend auf den Übungsplatz an der Säbener Straße zurückkehrt und hatte dort eine erstaunlich intensive Einheit absolviert. Neben Läufen standen auch wieder erste Einheiten mit Ball auf dem Programm.

In dieser Phase hoffte auch Bayern-Trainer Kompany auf eine schnelle Rückkehr. "Wenn man objektiv schaut, was er jetzt macht, sieht es gut aus. Wenn jeder der nächsten Schritte gut läuft, haben wir Hoffnung, dass er diese Saison noch zurückkommt", deutete der Belgier an.

Doch nach Ostern blieb die positive Entwicklung offenbar aus. Am Donnerstag betrat Upamecano wieder den Trainingsplatz - laut "Bild" war es der erste Auftritt seit Ostern. Diesmal standen 25 Minuten lang nur lockere Läufe auf dem Programm.

FC Bayern bald wieder mit Jamal Musiala?

Beim Innenverteidiger wurde nach einem Länderspiel der französischen Nationalmannschaft Ende März ein Knorpelschaden im linken Knie feststellt, der eine Operation erforderte.

Damals ging der Rekordmeister von einer Ausfallzeit von rund drei Monaten aus. Nun scheint es, dass diese Prognose wohl realistischer war als die Hoffnungen auf ein Blitz-Comeback.

Deutlich weiter in seinem Genesungsprozess ist derweil Offensivspieler Jamal Musiala. Seine Reha setzte der 22-Jährige am Donnerstag auf dem Trainingsplatz fort. Erstmals durfte Musiala auch wieder mit Ball trainieren.

Laut "Bild" bleibt sein großes Ziel, bei der Nations-League-Endrunde dabei zu sein. Das Halbfinale gegen Portugal steigt am 4. Juni.