Bericht: Ache-Entscheidung beim FCK gefallen

Ragnar Ache (r.) wird den 1. FC Kaiserslautern offenbar verlassen

Seit Monaten gilt Torjäger Ragnar Ache beim 1. FC Kaiserslautern als Wechselkandidat. Nun hat der Angreifer offenbar eine Entscheidung getroffen, die unabhängig vom sportlichen Ausgang der Saison ist.

Nach Informationen von "Sport1", wird Ragnar Ache den 1. FC Kaiserslautern nach der Saison definitiv verlassen. Selbst wenn der FCK im Saisonfinale nach den Bundesliga-Aufstieg feiern sollte, wäre der 26-Jährige nicht zu halten, heißt es.

Schon im Winter stand Kaiserslautern kurz vor einem Verkauf. Damals lag angeblich ein Millionen-Angebot aus Italien auf dem Tisch. Doch die Vereinsführung lehnte letztlich ab.

Laut "Sky" sind dem FCK nun die Hände gebunden: Ache verfügt über eine Ausstiegsklausel, die es ihm erlaubt, die Roten Teufel für weniger als fünf Millionen Euro zu verlassen.

Der 1. FC Köln hat offenbar ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung. Für den ehemaligen U21-Nationalspieler wäre auch das aber nur eine Durchgangsstation. Seine Ambitionen liegen deutlich höher, verriet Ache kürzlich in der "Sky"-Sendung "Meine Geschichte".

Schießt Ache den FCK noch in die Bundesliga?

"Ich sage immer, mein Ziel am Ende des Tages ist die Premier League. Ich will irgendwann mal in die Premier League kommen", erklärte der ehemalige Frankfurter. "Über welchen Weg das geht, das weiß ich im Moment jetzt nicht, was am besten für mich ist. Das sehe ich dann in der Zukunft."

FCK-Boss Thomas Hengen hatte im Interview mit "Sport1" bestätigt, dass es einen "riesigen Markt" für den Goalgetter gibt. In der Pfalz gelte es nun, wirtschaftlich zu denken.

Der Mittelstürmer ist mit 17 Saisontoren der Erfolgsgarant der Roten Teufel. Auch dank Ache träumt man in der Pfalz noch von der Rückkehr in die Bundesliga.

Zwei Spieltage vor Toresschluss liegt die Elf von Torsten Lieberknecht zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz.