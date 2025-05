Muss der VfL Bochum runter? Wird der HSV endlich erlöst?

IMAGO/RHR-FOTO

Steigt der VfL Bochum aus der Bundesliga ab?

Der FC Bayern ist vorzeitig deutscher Meister, ansonsten ist vieles noch offen in dieser Fußball-Saison. Am 33. Spieltag können sowohl in der Bundesliga als auch der 2. Bundesliga zahlreiche Entscheidungen fallen. Unter anderem der Hamburger SV hofft auf den Aufstieg. Ein Überblick:

Champions League

Nach Meister FC Bayern und Bayer Leverkusen können die nächsten Klubs den Einzug in die Königsklasse perfekt machen.

Eintracht Frankfurt erreicht die Champions League:

bei einem Sieg am Sonntag gegen den FC St. Pauli.

bei einem Unentschieden gegen St. Pauli, wenn Borussia Dortmund am Sonntag nicht bei Bayer Leverkusen gewinnt oder der SC Freiburg am Samstag nicht bei Holstein Kiel gewinnt.

bei einer Niederlage gegen St. Pauli und eines von drei Szenarien tritt ein: Dortmund und RB Leipzig (am Samstag bei Werder Bremen) gewinnen nicht oder Dortmund gewinnt nicht und Freiburg verliert oder Leipzig gewinnt nicht und Freiburg verliert. Dies gilt auch, wenn Dortmund und Leipzig nicht gewinnen und Freiburg verliert.

Der SC Freiburg erreicht die Champions League

bei einem Sieg am Samstag bei Holstein Kiel, wenn Borussia Dortmund am Sonntag bei Bayer Leverkusen verliert und RB Leipzig am Samstag nicht bei Werder Bremen gewinnt.

Bundesliga-Abstieg

Der VfL Bochum steigt ab

bei einer Niederlage am Samstag gegen den FSV Mainz 05

bei einem Unentschieden gegen Mainz, wenn der 1. FC Heidenheim am Samstag beim 1. FC Union Berlin mindestens einen Punkt holt oder Holstein Kiel am Samstag gegen den SC Freiburg gewinnt.

bei einem Sieg gegen Mainz, wenn Heidenheim in Berlin gewinnt.

Holstein Kiel steigt ab

bei einer Niederlage am Samstag gegen den SC Freiburg, wenn der 1. FC Heidenheim am Samstag beim 1. FC Union Berlin gewinnt.

Bundesliga-Aufstieg

Der Hamburger SV steigt auf

bei einem Sieg am Samstag gegen den SSV Ulm.

bei einem Unentschieden am Samstag gegen Ulm, wenn die SV Elversberg am Samstag nicht gegen Eintracht Braunschweig gewinnt und der SC Paderborn am Samstag nicht gegen den 1. FC Magdeburg gewinnt.

Der 1. FC Köln steigt auf

bei einem Sieg am Freitag beim 1. FC Nürnberg, wenn die SV Elversberg am Samstag nicht gegen Eintracht Braunschweig gewinnt und der SC Paderborn am Samstag nicht gegen den 1. FC Magdeburg gewinnt.

Zweitliga-Abstieg

Der SSV Ulm steigt nach Jahn Regensburg als zweite Mannschaft ab