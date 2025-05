Spannender Transfer-Plan des BVB enthüllt

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Welche Transfers planen die BVB-Bosse?

Zur neuen Saison wird Borussia Dortmunds Mannschaft in Teilen möglicherweise ein neues Gesicht erhalten. Besonders groß könnten die personellen Umwälzungen im BVB-Mittelfeld ausfallen, wo es wohl nicht nur zwei altbekannte Transfer-Kandidaten gibt.

Wie die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" nämlich berichten, stehen nicht nur Jude Bellinghams Bruder Jobe (AFC Sunderland) sowie Shooting-Star Rayan Cherki (Olympique Lyon) auf dem Einkaufszettel des BVB.

Auch einen dritten Akteur für die Zentrale könnten die Schwarz-Gelben demnach im Sommer noch ins Ruhrgebiet lotsen. Namen möglicher Kandidaten werden in dem Bericht allerdings nicht genannt.

Jobe Bellingham sowie Cherki werden allerdings schon länger mit dem BVB in Verbindung gebracht. Der französische U21-Nationalspieler war bereits mehrfach ernsthafter Kandidat in Dortmund.

Im Winter soll er sich bereits intern zum BVB bekannt haben, Lyon machte die Wechseltür aber zu - und Vereinsboss John Textor trat verbal heftig gegen den Bundesligisten nach, unterstellte ihm unter anderem Respektlosigkeit.

Allerdings steigerte Cherki in den zurückliegenden Monaten mit starken Leistungen in der Ligue 1 seinen einst bei rund 20 Millionen Euro liegenden Marktwert auf inzwischen 35 Millionen Euro - eine Menge Geld aus Sicht des BVB.

BVB macht im Bellingham-Poker offenbar Ernst

Günstig dürfte auch Bellingham im Falle eines Wechsels nach Dortmund nicht werden. Das Who is Who des englischen Fußballs streckt dem Vernehmen nach ebenfalls die Fühler nach dem 19-Jährigen aus, der als ebenso talentiert wie sein berühmter Bruder gilt.

Zuletzt soll eine prominent besetzte BVB-Delegation mit Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Trainer Niko Kovac und Chefscout Christopher Krug nach England gereist sein, um über einen Transfer von Bellingham zu verhandeln - ein Indiz dafür, dass sich die Borussia durchaus Chancen in dem Poker ausrechnet.

Bellingham soll zwischen 25 und 30 Millionen Euro Ablöse kosten und wäre wohl nur im Falle einer geglückten Qualifikation für die Champions League zu haben.