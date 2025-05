Heißes Torwart-Rennen in Gladbach entschieden?

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Moritz Nicolas (l.) und Jonas Omlin (r.) wollen beide Gladbacher Stammtorhüter sein

Auf der Torhüter-Position hat Borussia Mönchengladbach ein echtes Luxusproblem. Mit Moritz Nicolas und Jonas Omlin stehen gleich zwei Torhüter im Kader, die den Anspruch anmelden, Stammspieler zu sein. Zuletzt drängte sich außerdem Youngster Tiago Pereira Cardoso zwischen den Pfosten auf, mit Jan Olschowsky kehrt ein weiterer starker Torwart im Sommer nach einer Leihe zurück nach Gladbach. Wie wird diese Konstellation am Niederrhein gelöst?

In den letzten Wochen erledigte sich die spannende Torwart-Diskussion bei Borussia Mönchengladbach praktisch von selbst. Moritz Nicolas, der sich in der Hinrunde als Stammkeeper durchgesetzt hatte, fehlt schon seit Februar mit einer hartnäckigen Adduktorenverletzung. Auch die eigentliche Nummer zwei und Gladbach-Kapitän Jonas Omlin musste im März und April mit einer ähnlichen Verletzung aussetzen, sodass Top-Talent Tiago Pereira Cardoso in fünf Spielen die Gelegenheit erhielt, sich zu beweisen und für weitere Einsätze zu empfehlen.

Was aber passiert, wenn bald alle drei Torhüter wieder voll einsatzfähig sind und mit Jan Olschowsky auch noch ein vierter Bewerber nach seiner Ausleihe zu Drittligist Alemannia Aachen zum VfL zurückkehrt.

Nach Informationen der "Bild" hat sich mittlerweile eine Variante als die "wahrscheinlichste Lösung" herauskristallisiert.

Keine Zukunft mehr für Omlin in Gladbach?

Moritz Nicolas, der schon in der laufenden Saison mit 19 Startelf-Einsätzen die meisten Spiele im Gladbach-Tor verbucht, soll ab dem Sommer wieder die Nummer eins und Stammtorwart werden. Hinter ihm könnte Aachen-Rückkehrer Olschowsky sein erster Vertreter werden.

Jonas Omlin, mit 31 Jahren der erfahrenste Schlussmann in dem Quartett, könnte hingegen zwei Jahre vor dem Auslaufen seines Vertrages verliehen oder verkauft werden.

Der 19-jährige Tiago Pereira Cardoso, der es bereits auf vier A-Länderspiele für Luxemburg bringt und allgemein als riesiges Torwart-Talent gehandelt wird, soll derweil Stammkraft in der U23-Mannschaft der Gladbacher werden und zunächst in der Regionalliga West garantierte Einsatzzeiten erhalten.

Omlin, der die letzten drei Bundesliga-Partien im Gladbacher Tor stand, verbleiben womöglich nur noch zwei Spiele für die Fohlenelf gegen den FC Bayern (A) und den VfL Wolfsburg (H), sollte sich die "Bild"-Konstellation für die kommende Spielzeit bewahrheiten.