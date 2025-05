Heynckes gibt begehrtem Müller eindeutigen Karriere-Tipp

Pressefoto ULMER/Markus Ulmer

Thomas Müller (li.) wird den FC Bayern im Sommer verlassen (müssen)

Seitdem bekannt ist, dass Thomas Müller den FC Bayern nach der aktuellen Saison verlassen muss, wird intensiv über die Zukunft des 35-Jährigen spekuliert. Zahlreiche Interessenten sollen Schlange stehen. Nun hat Müllers früherer Trainer, Jupp Heynckes, dem Weltmeister von 2014 einen eindeutigen Karriere-Tipp gegeben.

AC Florenz aus Italien, Fenerbahce aus der Türkei, Gremio Porto Alegre aus Brasilien und die halbe nordamerikanische Major League Soccer (MLS), allen voran Los Angeles FC, baggern an Thomas Müller, wie in den letzten Wochen in verschiedenen Medienberichten durchgesickert ist. Weitere Klubs dürften in Kürze dazukommen, jedenfalls dann, falls sich der Offensivmann des FC Bayern für eine Fortsetzung seiner Karriere entscheidet.

Während einige ehemalige Weggefährten und Coaches von Müller, so wie z.B. Jürgen Klinsmann, dem Weltmeister von 2014 zu einem Schritt in die MLS raten, haben andere, wie Jupp Heynckes, einen ganz anderen Karriere-Tipp für das Bayern-Urgestein.

"An Thomas' Stelle würde ich einen Schlussstrich ziehen", sagte der frühere Bayern-Trainer, der Müller in 135 Spielen unter seiner Fuchtel hatte, dem "SID", in aller Deutlichkeit.

Statt ins Ausland zu wechseln, legte er seinem ehemaligen Schützling nahe, schon "in naher Zukunft in anderer Position" zum FC Bayern zurückzukehren.

Heynckes: FC Bayern muss Müller (auf andere Art) halten

Die Verantwortlichen des Rekordmeister sollten an einer schnellen Einbindung des Urgesteins interessiert sein, mahnte Heynckes, unter dem Müller 2013 das Triple gewonnen hatte.

"So ein Juwel darf man nicht unbeachtet lassen", erklärte er: "Thomas ist ein witziger Mann, zudem noch sehr intelligent. Er versteht unheimlich viel von Fußball. Deswegen wäre er dafür prädestiniert, irgendwann in einer anderen Position dort tätig zu sein."

Müller sei für den FC Bayern in seiner gesamten Karriere "ein absoluter Topspieler" gewesen, schwärmte der 80-Jährige: "Er ist ein absoluter Teamspieler, der auch in der Kabine immer zum Ausgleich geneigt hat. Aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten ist er ohnehin außergewöhnlich und war auch für mich eine große Spielerpersönlichkeit."

Müller bestreitet am Samstag (18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) bei der Meisterfeier gegen Borussia Mönchengladbach sein letztes Heimspiel für die Münchner.