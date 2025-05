Matthäus liefert spannende Abstiegs-Prognose

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Der VfL Bochum und Heidenheim trafen erst in der letzten Woche direkt aufeinander

Die Fußball-Bundesliga wartet in der unteren Tabellenregion in dieser Saison mit großer Spannung auf: Nach 32 von 34 Spieltagen ist noch keine Mannschaft sicher abgestiegen, alle Teams aus dem Keller können sich zumindest noch auf den Relegationsplatz verbessern. Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat bei RTL/ntv und sport.de nun seine Einschätzung abgegeben, wie das Saisonfinale im Abstiegskampf ausgeht.

Beim Blick auf die Tabelle lässt die Konstellation vor dem 33. Bundesliga-Spieltag auch für Lothar Matthäus zunächst nur einen Schluss zu: "Es ist ein heißer Dreikampf im Abstiegskampf, in dem Bochum wahrscheinlich die schlechtesten Karten hat. Vier Punkte aufzuholen ist natürlich sehr, sehr schwierig. Sie müssen beide Spiele gewinnen und auf die Ergebnisse der anderen beiden Team hoffen. Bochum hat es sicher am schwersten, noch auf den Relegationsplatz zu kommen", sagte der 63-Jährige zu RTL/ntv und sport.de.

An den beiden letzten Spieltagen geht es für den VfL Bochum jetzt noch zu Hause gegen Mainz 05 und auswärts zum FC St. Pauli, während der 1. FC Heidenheim noch bei Union Berlin und zu Hause gegen Werder Bremen antritt. Holstein Kiel bekommt es derweil mit dem SC Freiburg (H) und Borussia Dortmund (A) zu tun.

Heidenheim kann sich noch direkt retten

Dass sich an der aktuellen Tabellenkonstellation mit Heidenheim auf Platz 16 sowie den Störchen und dem VfL auf den direkten Abstiegsplätzen noch etwas Entscheidendes verändern wird, sieht Matthäus nicht: "Ich glaube, dass es in der Tabelle so bleibt, wie es zur Zeit aussieht. Heidenheim kommt in die Relegation, Kiel und Bochum werden in die 2. Liga gehen", so die Prognose des RTL-Experten.

Gegen den VfL Bochum spricht vor allem die zuletzt gezeigte Form mit sieben Bundesliga-Partien ohne Sieg, gegen Holstein Kiel das wohl schwierigste Rest-Programm.

Heidenheim könnte mit zwei Siegen an den kommenden Spieltagen sogar noch den direkten Klassenerhalt schaffen, liegt zurzeit aber mit fünf Punkten hinter St. Pauli und Hoffenheim zurück.