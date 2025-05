Bellingham zum BVB? Hamann fällt deutliches Urteil

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dietmar Hamann kommentiert ein spannendes BVB-Gerücht

Borussia Dortmund soll großes Interesse an Jobe Bellingham haben. TV-Experte Dietmar Hamann würde einen Wechsel des jungen Engländers zum BVB begrüßen.

"Borussia Dortmund hat auf der Suche nach einer Verstärkung für die kommende Saison Jude Bellinghams Bruder Jobe im Visier", schrieb Dietmar Hamann in seiner "Sky"-Kolumne.

Der 19-Jährige sei "ein sehr talentierter Spieler, der mit dem AFC Sunderland in den Playoffs um den Aufstieg in die Premier League steht", analysierte der TV-Experte.

Jobe Bellingham spielt seit 2023 für den Traditionsklub. "Die zweite englische Liga ist eine der härtesten Ligen in Europa", meinte Hamann und ergänzte: "In der Championship kommt es stark auf Körperlichkeit an. Es erfordert Willen und Charakter, sich dort durchzusetzen, und das hat er als junger Spieler geschafft. Wenn er dort zwei Jahre gespielt und seine Tore gemacht hat, wird ihn in der Bundesliga nichts erschrecken."

BVB-Tross reist für Jobe Bellingham angeblich nach England

Borussia Dortmund wird großes Interesse am zentralen Mittelfeldmann nachgesagt. Am Mittwoch sollen Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Trainer Niko Kovac sogar nach England gereist sein, um das Werben vor Ort zu intensivieren, wie unter anderem die "Ruhr Nachrichten" berichtet hatten.

"Der BVB hat mit Jude Bellingham, Sancho und Gittens sehr gute Erfahrungen gemacht. Jobe Bellingham könnte dem BVB mit seinen Eigenschaften weiterhelfen. Hoffen wir für die Dortmunder, dass sie ihn bekommen", erklärte Hamann.

Das spanische Portal "fichsjes.net" behauptete zuletzt, der BVB habe im Werben um den jüngeren Bruder von Jude Bellingham die "Nase vorn". Der Youngster soll allerdings nicht nur bei Borussia Dortmund großes Interesse hervorrufen. Die Schwarz-Gelben müssen sich auf dem Transfermarkt somit ins Zeug legen.