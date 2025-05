"Kein böses Blut" zwischen FC Bayern und Sané

IMAGO/Revierfoto

Leroy Sanés Arbeitspapier beim FC Bayern endet im Sommer

Die sportliche Zukunft von Leroy Sané ist weiterhin ungewiss. Nachdem der deutsche Nationalspieler zuletzt einen vielbeachteten Berater-Wechsel vollzogen hat, reagierten am Freitagvormittag die Verantwortlichen des FC Bayern.

Bleibt er oder bleibt er nicht? Leroy Sané ist nur noch bis zum Sommer an den FC Bayern gebunden. Ob der 29-Jährige seinen Vertrag an der Säbener Straße verlängert, ist unklar.

Kürzlich wechselte der Flügelspieler seinen Berater. Sané wird fortan von Pini Zahavi anstelle der Agentur 11WINS vertreten.

"Wir haben zu beiden Agenturen gute Beziehungen. Es kam etwas überraschend. Wir haben für uns gedacht, dass wir sehr weit sind. Wir schauen, wie es weitergeht. Unser Wunsch wäre es, mit Leroy zu verlängern, aber wir haben uns auch einen Rahmen gesteckt. Wir schauen was passiert", reagierte Sportvorstand Max Eberl am Freitagvormittag auf der Pressekonferenz des FC Bayern auf die jüngsten Entwicklungen in der Personalie.

FC Bayern wähnte sich schon auf der Zielgeraden

Der Kaderplaner hatte am vergangenen Samstag im Rahmen des Bundesliga-Spiels gegen RB Leipzig (3:3) gegenüber "Sky" angedeutet, dass der FC Bayern und Sané auf einem guten Weg in Richtung Vertragsverlängerung seien. Anschließend sickerte die Meldung des Berater-Wechsels durch, welchen Zahavi selbst bei "Bild" bestätigte.

"Bis die Unterschrift trocken ist, kann man gar nichts sagen. Wir haben eine klare Vorstellung, haben gedacht, dass wir auf einem guten Weg sind. Natürlich reden wir mit der neuen Agentur. Es gibt kein böses Blut, die Spieler sind frei in ihren Entscheidungen. Wir sind sehr klar", meinte Eberl am Freitag.

Die Leistungen Sané seien in den letzten Wochen "sehr gut" gewesen, so der 51-Jährige weiter.

Der deutsche Nationalspieler habe "gezeigt, dass er sich mit Bayern München commited. Wir hoffen, dass er es macht, und wenn nicht, geht es auch da wieder weiter", führte Eberl aus.

"Wichtige Phase" für Leroy Sané

Er verstehe, "dass sich ein Spieler Gedanken macht. Es ist eine wichtige Phase in seinem Leben. Für mich ist wichtig, dass die Jungs sportlich Leistungen bringen, das hat Leroy gemacht", kommentierte Trainer Vincent Kompany die Causa Sané.

Der Flügelspieler war 2020 für die geschätzte Ablösesumme von rund 49 Millionen Euro von Manchester City zum FC Bayern gewechselt.