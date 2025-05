Basler überzeugt: FCM und Lautern verpassen Aufstieg

IMAGO/Sven Severing

Mario Basler tippt das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga

Das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga bleibt bis zum letzten Spieltag spannend, neun Teams haben theoretisch noch Chancen. Der ehemalige Bundesliga-Profi Mario Basler ist überzeugt: Der Hamburger SV macht am 33. Spieltag den Gang ins Oberhaus klar. Für den 1. FC Magdeburg und den 1. FC Kaiserslautern werde es nicht reichen.

"Ich denke, Magdeburg ist da raus", meint Ex-Nationalspieler Mario Basler vor dem vorletzten Zweitliga-Spieltag gegenüber "Bild": "Mit dem letzten Spiel haben sie sich die gute Chance genommen."

Der 56-Jährige spielte auf die 0:5-Klatsche gegen Abstiegskandidat Preußen Münster an. Das Team von Trainer Christian Titz rutschte dadurch vom Relegationsplatz auf Rang fünf. Mit 50 Punkten hat Magdeburg aber weiterhin noch Chancen, die SV Elversberg 07 und den SC Paderborn (beide 52 Punkte) zu verdrängen.

Die besten Karten im Aufstiegsrennen haben der Hamburger SV (56 Punkte) und der 1. FC Köln (55 Punkte).

"Der HSV wird es am Wochenende klarmachen", gab sich Basler überzeugt. Am Sonntag (20:30 Uhr) empfangen die Rothosen den SSV Ulm, der allerdings mit allen Mitteln noch den 16. Platz erreichen will. Die Kölner können am Freitag (18:30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg vorlegen.

Das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend - ab August live im Free-TV bei RTL oder Nitro.

Laut Basler bleiben derweil Paderborn und Elversberg "bis zum Schluss im Rennen". Womöglich könnte Fortuna Düsseldorf "noch eingreifen". Die Rheinländer (6., 50 Punkte) empfangen am Samstag (13:00 Uhr) den FC Schalke 04.

Obwohl der 1. FC Kaiserslautern als Siebter genauso viele Punkte auf dem Konto hat wie die Düsseldorfer Fortuna, glaubt Mario Basler nicht mehr an einen Aufstieg seines Ex-Klubs: "Sie müssten beide Spiele erst einmal gewinnen, wovon ich nicht ausgehe." Die Roten Teufel empfangen zunächst den SV Darmstadt (Sonntag, 13:30 Uhr), dann reisen sie zum 1. FC Köln (18. Mai).

Auch Hannover 96 (8., 49 Punkte) und der Karlsruher SC (9., 48 Punkte) müssten ihre letzten Spiele jeweils gewinnen, um eine Minimalchance aufrecht zu halten - und auf Patzer der Konkurrenten hoffen.