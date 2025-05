Die Aufstiegstipps von Kroos und Matthäus

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Für den 1. FC Köln könnte es noch eng werden

Die 2. Bundesliga steuert mitten rein in die entscheidende Phase. Wer schafft den Aufstieg in die Bundesliga? Die TV-Experten Lothar Matthäus und Felix Kroos blicken auf das enge Rennen. Einer sieht sogar das große FC-Drama aufziehen.

Der vergangene Spieltag der 2. Bundesliga endete mit einem Paukenschlag. Der 1. FC Köln feuerte nach dem schwachen 1:1 gegen Jahn Regensburg Trainer Gerhard Struber und setzt im Aufstiegs-Finale auf Feuerwehrmann Friedhelm Funkel.

Für RTL-Experte Lothar Matthäus "passt" diese Aktion zum 1. FC Köln. "Wichtige Leute sind gegangen. Friedhelm Funkel ist gekommen und natürlich hat man noch zwei schwere Spiele gegen Nürnberg und gegen Kaiserslautern", sagt der DFB-Rekordspieler im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de.

Funkel habe in seinen Augen eine der besten Mannschaften in der 2. Bundesliga. Für den Klub müsse Platz zwei, auf dem sie gerade stehen, das Minimalziel sein.

Matthäus: Funkel kann ein oder andere Prozent rauskitzeln

"Wenn es dann klappen sollte, möchte man vielleicht auch noch diese Zweitligameister-Schale in die Hand bekommen. Aber wichtiger ist der Aufstieg. Und ich glaube schon, dass Friedhelm Funkel da vielleicht noch das eine oder andere Prozent rauskitzeln kann. Auch wenn es schwere Aufgaben sind gegen diese beiden Mannschaften, die ich genannt habe, glaube ich an den Aufstieg vom 1. FC Köln", so Matthäus.

Das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend

Ab August live im Free-TV bei RTL oder Nitro

Experten-Kollege Felix Kroos sieht in dem Struber-Rauswurf vor allem eine "Panik"-Reaktion der Kölner. "Ich glaube, wer zwei Spieltage vor Schluss den Trainer wechselt, da läuft einiges falsch. Da geht die Angst um, da geht die Panik um", sagte er zu RTL/ntv und sport.de.

Kroos tippt nicht auf 1. FC Köln

Es sei ungewöhnlich, dass der Tabellenzweite, der auf dem direkten Aufstiegsplatz steht, den Trainer wechselt, sagt Kroos. Er wisse nicht genau, wo da "noch der Sinn" sei.

Wer steigt in die Bundesliga auf? Kroos legt sich fest.

"Der HSV ist durch und wird jetzt am Wochenende den Aufstieg fix machen. Da gehe ich ganz fest von aus", blickt er voraus. Weniger rosig sind seiner Meinung nach die Aussichten für den 1. FC Köln.

"Und dann sehe ich sogar Paderborn, die direkt hochgehen. Ich habe es schon gesagt, deswegen bleibe ich auch dabei, dass Elversberg auf Platz drei endet und ich leider sagen muss, dass der FC es nicht schafft. Aber da lasse mich natürlich auch eines Besseren belehren."