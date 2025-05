BVB-Idol erklärt Formanstieg und verspricht CL-Platz

IMAGO/Hesham Elsherif

Der BVB hat zuletzt eine furiose Aufholjagd hingelegt

Bis zum 26. Spieltag legte Borussia Dortmund die schlechteste Bundesliga-Saison seit einem Jahrzehnt hin, rangierte als Tabellenelfter völlig unter ferner liefen. Zuletzt zeigte sich der BVB aber deutlich formverbessert und hat sich zurück auf die Europapokal-Plätze gekämpft. Die Dortmunder Vereinsikone Kevin Großkreutz hat beschrieben, warum es aus seiner Sicht bei den Schwarz-Gelben plötzlich wieder funktioniert.

Grundsätzlich ist der Weltmeister von 2014 vollkommen überzeugt davon, dass sich sein Herzensverein noch für die Champions League qualifizieren, also in knapp einer Woche auf Tabellenplatz drei oder vier einlaufen wird: "Ich habe es schon vor acht Wochen gesagt, als es noch zehn Punkte Rückstand waren", so Großkreutz in seinem Podcast "Viertelstunde Fußball".

Er sei überzeugt davon, dass es an den letzten Spieltagen bei Bayer Leverkusen und gegen Holstein Kiel noch sechs Punkte für den BVB geben wird: "Wir haben gerade so einen Lauf, dass wir die beiden Spiele auch gewinnen."

Auf Nachfrage, was Borussia Dortmund in den letzten Wochen wieder so stark gemacht habe, meinte der 36-Jährige: "Trainer und Mannschaft haben sich gefunden. Man merkt, dass alle Bock haben und alle füreinander kämpfen. Spielerisch ist es gut und Guirassy ist einfach top drauf, er trifft und trifft."

Großkreutz glaubt fest an BVB-Sieg in Leverkusen

In der Tat hat vor allem der Dortmunder Mittelstürmer in den letzten Wochen auf aller höchstem Niveau performt und alleine in seinen vergangenen neun Bundesliga-Auftritten zehn Treffer erzielt.

"Es passt alles im Moment, die Jungs machen es gut. Da sieht man mal, was möglich ist mit dieser Mannschaft. Bitte, macht so weiter", erhofft sich Großkreutz, dass der BVB nun auch noch den SC Freiburg abfängt, der derzeit auf Tabellenplatz vier rangiert.

Dass es am Sonntagnachmittag (ab 15:30 Uhr) auch gegen den entthronten deutschen Meister Bayer Leverkusen einen Sieg geben wird, hält der Ur-Dortmund für sehr wahrscheinlich: "Bei Leverkusen ist glaube ich ein bisschen die Luft raus."