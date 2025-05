Bayern-Legenden Robben und Ribery werden emotional

via www.imago-images.de

Arjen Robben (l.) und Franck Ribery spielten jahrelang erfolgreich für den FC Bayern

Arjen Robben und Franck Ribery sind Ikonen beim FC Bayern, gewannen in ihren zehn beziehungsweise zwölf Jahren beim Rekordmeister zahlreiche Titel. Ihre größte Saison erlebten sie unter Cheftrainer Jupp Heynckes, als sie 2012/13 zum ersten Mal in der Vereinshistorie das Triple holten. Anlässlich des 80. Geburtstags ihres ehemaligen Coaches haben "Robbery" nun einen gemeinsamen Brief verfasst.

In dem persönlichen Schreiben an ihren ehemaligen Cheftrainer, der Arjen Robben und Franck Ribery von 2011 bis 2013 sowie 2017 bis 2018 trainierte, wurden die beiden einstigen Superstars sehr emotional.

"Du warst für uns nicht nur ein Trainer, sondern eine Vaterfigur. Einer, der uns verstanden hat – als Spieler, aber vor allem auch als Menschen. [...] Deine Art, mit uns umzugehen, war einzigartig: immer positiv, immer voller Energie, immer mit dem richtigen Gespür dafür, was die Mannschaft in einem bestimmten Moment braucht", schrieben die beiden in einer Grußbotschaft an Jupp Heynckes, die im FCB-Mitgliedermagazin "51" veröffentlicht wurde.

Als Flügelspieler feierten Robben und Ribery riesige Erfolge mit dem FC Bayern, holten alleine acht beziehungsweise sogar neunmal die deutsche Meisterschaft mit den Münchnern.

Unvergessen bleibt aber das Frühjahr 2013, als "Robbery" unter Cheftrainer Jupp Heynckes neben der Meisterschaft auch noch den DFB-Pokal und die Champions League gewann.

In der Triple-Saison habe "von Anfang an alles gepasst", schrieben die beiden weiter und führten aus: "Teamgeist, Leidenschaft, Spielfreude – und vor allem ein Trainer, der genau wusste, wie er uns auf den Punkt vorbereitet. Du hast aus uns eine Mannschaft gemacht, die gemeinsam marschiert, die immer füreinander gearbeitet hat. Und genau das hat den Unterschied ausgemacht."

Robben und Ribery heben vertrauensvolles Verhältnis hervor

Auch die Meisterschaft im Jahr 2017, als Jupp Heynckes noch einmal von Carlo Ancelotti als Cheftrainer übernahm, ist den beiden Bayern-Legenden bis heute in Erinnerung geblieben: "Du hast uns Stabilität gegeben, hast uns klargemacht, was wir zu tun haben. Und am Ende stand die Meisterschaft – souverän, schon am 29. Spieltag. Es war, als hättest du einfach einen Schalter umgelegt."

Robben und Ribery hoben vor allem den zwischenmenschlichen Umgang des einstigen Erfolgstrainers mit seinem Münchner Starensemble hervor: "Dein Vertrauen hat uns stark gemacht. Du hast uns unsere Freiheiten gelassen, aber gleichzeitig klare Prinzipien vorgelebt. Disziplin, Respekt, Zusammenhalt – das waren keine leeren Worte bei dir, sondern gelebte Werte. Jeder in der Kabine wusste, woran er bei dir ist. Und genau deshalb hattest du unsere volle Unterstützung – immer."