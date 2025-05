Ungarn verkündet Trainer-Entscheidung

AFP/SID/MIGUEL MEDINA

Marco Rossi bleibt Nationaltrainer Ungarns

Die ungarische Fußball-Nationalmannschaft hat den zum Ende des Jahres auslaufenden Vertrag mit Trainer Marco Rossi bis 2030 verlängert. Das gab der Verband am Freitag bekannt.

Der 60 Jahre alte gebürtige Italiener hatte Ungarn 2018 übernommen und zur EM 2021 und 2024 geführt.

Bei der EURO im vergangenen Sommer verlor Ungarn im zweiten Gruppenspiel in Stuttgart mit 0:2 gegen Deutschland und verpasste anschließend den Sprung in die K.o.-Phase. Zuletzt gab es gegen das DFB-Team im November ein 1:1 in der Nations League.