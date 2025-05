Verletzungsschock bei BVB-Youngster

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Filippo Mané (2.v.l.) wartet noch auf sein Profi-Debüt für den BVB

Filippo Mané hat in den letzten Wochen und Monaten hart dafür gearbeitet, noch in der laufenden Saison sein Profi-Debüt für Borussia Dortmund feiern zu können. Mittlerweile steht nach einem neuerlichen Verletzungsschock fest: Daraus wird in 2024/2025 nichts mehr.

Wie die "Ruhr Nachrichten" am Freitag vermeldeten, hat sich der Innenverteidiger einen Muskelfaserriss zugezogen, der für ihn das vorzeitige Saisonaus bedeutet.

Filippo Mané stand in der laufenden Saison bereits mehrfach im Lizenzspielerkader von Borussia Dortmund in der Bundesliga und in der Champions League. Für Einsatzminuten in der ersten Mannschaft der Schwarz-Gelben hat es bis dato allerdings noch nicht gereicht.

Vielmehr spielte der 20-Jährige in dieser Saison für den BVB einmal in der Youth League sowie fünfmal in der U23-Auswahl der Dortmunder in der 3. Liga. Dort zog er sich dem Zeitungsbericht zufolge am vergangenen Samstag auch die Muskelverletzung zu, als er bei der 2:4-Auswärtsniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden in der ersten Halbzeit auf dem Feld stand, dann aber kurz vor der Pause ausgewechselt wurde.

Mané spielt seit 2022 für den BVB

In der jüngeren Vergangenheit wurde der Youngster, der im italienischen Magenta geboren wurde, immer wieder mit muskulären Problemen zurückgeworfen. Alleine in der laufenden Spielzeit ist es das vierte Mal, dass Mané mit dieser Art von Verletzungen ausfällt.

Der Defensivspezialist hatte sich in der Vergangenheit sehr zuversichtlich gezeigt, mittelfristig den Durchbruch bei Borussia Dortmund schaffen zu können. Er hatte einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet und betont, sich im Profi-Training für höhere Aufgaben anbieten zu wollen.

Eine seiner Jugendstationen war Sampdoria Genua, ehe Mané vor dreieinhalb Jahren als Teenager den Schritt nach Deutschland zur Dortmunder Borussia wagte.