Emotionale Müller-Botschaft: "Ein sehr seltsames Gefühl"

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Thomas Müller wird das letzte Mal vor heimischen Publikum für den FC Bayern auflaufen

Wenn der designierte Meister FC Bayern am Samstagabend (18:30 Uhr) Borussia Mönchengladbach zum vorletzten Hurra der laufenden Bundesliga-Saison empfangen wird, werden alle Augen auf Thomas Müller ruhen. Das Urgestein, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde, wird gegen die Fohlenelf sein letztes Spiel als Profi der Münchner vor heimischen Publikum absolvieren. Am Freitag wendete sich der Routinier selbst mit einer emotionalen Botschaft an die Fans.

"Morgen ist es so weit. Morgen werde ich das letzte Mal in der Allianz Arena auflaufen. Ich freue mich darauf, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich auch ein sehr seltsames Gefühl", äußert sich Thomas Müller in einem Video auf YouTube, das Szenen aus seiner Zeit beim FC Bayern zeigt.

Schließlich habe er 15 Jahre als Profi für den Klub gespielt und dabei "eine unglaubliche Zeit" gehabt. Der "kleine Bub in der Bayern-Bettwäsche" habe sich schlicht einen Traum erfüllt, Worte für seinen Werdegang zu finden, sei kaum möglich. "Titel, Tore, einzigartige Momente, das ist das, was am Ende auch hängen bleibt", fasst Müller zusammen.

Der FC Bayern habe es ihm ermöglicht, "in die große weite Welt" hinauszukommen. Ein Umstand, den er genossen habe, führt der Weltmeister von 2014 weiter aus.

Müller über Zeit beim FC Bayern: "Schee war's, mehr als schee!"

Vermissen werde er aber vor allem die "strahlenden Gesichter" der Fans, freue sich aber umso mehr auf das anstehende Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (im sport.de-LIVE-Ticker) und wünsche sich, "dass wir dann gemeinsam im Stadion die Meisterschaft feiern".

Morgen werde ich das 750. Pflichtspiel für meinen @FCBayern absolvieren und definitiv jede einzelne Sekunde im Stadion genießen.



25 Jahre bei meinem Herzensklub. Unglaublich!



DANKE FÜR ALLES ❤️🤍#esmuellert #FCBayern #MiaSanMeister pic.twitter.com/h1hYDQXDLj — Thomas Müller (@esmuellert_) 9. Mai 2025

"Schee war's, mehr als schee!", schließt Müller seine rund dreiminütigen Ausführungen, die er mit einem typischen Müller ("die Zeit will ich gar nicht zurückdrehen, wobei, vielleicht würde ich es doch wollen") beendet.

Dass er gegen Gladbach auf dem Rasen stehen wird, ist übrigens natürlich beschlossene Sache. "Ich bin ja nicht doof, ich möchte die Party nicht zerstören", antwortete Trainer Vincent Kompany auf eine entsprechende Frage.