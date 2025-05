Der VfB Stuttgart und die "unsägliche Serie"

AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

VfB-Coach Sebastian Hoeneß

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will im letzten Saisonspiel im eigenen Stadion endlich den Heimfluch besiegen.

Ziel sei es, "diese unsägliche Serie zu beenden", betonte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Schwaben-Derby gegen den FC Augsburg am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). Er wolle "mit einem Sieg die Heim-Saison beenden. Das ist viel wert."

Denn der letzte Bundesligasieg im eigenen Stadion war im Januar gelungen, es folgten sechs Pleiten in Serie. Im DFB-Pokal hingegen bezwang der VfB auf dem Weg ins Endspiel im Viertelfinale den FCA (1:0) - vor den eigenen Fans.

Torschütze im Pokal war, wie in der Bundesliga im Hinspiel, Dennis Undav, der nun eine Startelfgarantie von Hoeneß erhielt. "Dennis wird beginnen. Ich finde, dass er auch in Hamburg gut gespielt hat, er war gefährlich", sagte Hoeneß mit Blick auf das vergangene Spiel beim FC St. Pauli (1:0).

Den Blick auf den Saisonhöhepunkt, das Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld am 24. Mai, richtete Hoeneß noch nicht: "Man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass die Mannschaft, die am Sonntag beginnt" auch in Berlin beginnen werde, stellte der 42-Jährige klar. Doch es bestehe die Möglichkeit, "sich über gute Leistungen in entsprechende Verfassung zu bringen und in Form zu zeigen".

Der VfB kann sich über die Bundesliga nur noch theoretisch für das europäische Geschäft qualifizieren. In der Tabelle ist Stuttgart aktuell Zehnter, bis zum Saisonende wolle man klettern und "das Maximum herausholen", sagte Hoeneß.