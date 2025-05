Medien: FC Bayern gelingt Wirtz-Durchbruch

IMAGO/Bahho Kara

Florian Wirtz hat sich angeblich mit dem FC Bayern auf ein künftiges Engagement geeinigt

Kaum etwas facht die Feuer der Gerüchteküche derzeit so sehr an, wie die Zukunft von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. Ein Medienbericht will nun allerdings erfahren haben, dass sich der DFB-Star mit dem FC Bayern auf ein Engagement geeinigt hat. Offen soll angeblich nur noch sein, wann das Abenteuer in München startet.

Florian Wirtz und der FC Bayern sollen sich auf eine gemeinsame Zukunft geeinigt haben. Das berichtet die "Bild" am Freitag. Demnach will der 22-Jährige Bayer Leverkusen in Richtung der bayerischen Landeshauptstadt verlassen. Offen ist hingegen, wann der Deal letztendlich über die Bühne gehen wird.

Denn, so der Bericht, Verhandlungen zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister und Bayer Leverkusen sollen noch nicht stattgefunden haben. Wirtz ist allerdings vertraglich noch bis Ende Juni 2027 an die Werkself gebunden.

Klar sei jedoch, dass der Leistungsträger seinen Kontrakt nicht mehr verlängern werde, heißt es. Auch mögliche Offerten der angeblich ebenfalls interessierten Spitzenklubs Real Madrid und Manchester City werde sich Wirtz nicht mehr anhören.

Die vermeintlichen Gespräche mit dem FC Bayern sollen hingegen zu einem klaren Ergebnis geführt haben, das sich in unterschiedlichen Szenarien niederschlagen könnte.

Wechsel 2025 angeblich die "Wunschlösung" von Wirtz und dem FC Bayern

"Wunschlösung" sei es, dass Wirtz schon im Sommer 2025 nach München wechsele. Hierzu sollen die Bayern eine Offerte in Höhe von 100 Millionen Euro vorbereiten und den Leverkusenern "zeitnah" vorlegen wollen. Sollte man sich unterm Bayer-Kreuz vehement gegen einen Abschied nach der laufenden Saison stemmen, würden die Bayern laut "Bild" auch bis 2026 warten und dann erneut den Hut in den Ring werfen.

Dann müsste Leverkusen Wirtz wohl ziehen lassen, will man noch eine satte Ablöse für den Superstar kassieren. In diesem Fall wäre der Druck bei Bayer allerdings deutlich höher, da Wirtz vor seinem letzten Vertragsjahr stünde.

Auf Nachfrage der "Bild" wollten sich die Bayern allerdings nicht zu den Spekulationen äußern.