Vier Alonso-Nachfolger werden gehandelt

Erik ten Hag

Bayer Leverkusen und Xabi Alonso gehen zum Saisonende getrennte Wege. Für die Nachfolge soll der Bundesligist bereits intensive Gespräche mit verschiedenen Kandidaten führen. "Einen Nachfolger als Cheftrainer wird Bayer 04 zu gegebener Zeit bekanntgeben", teilte der Klub zum Abschied von Alonso mit. Doch wer könnte auf den Meistertrainer folgen?

Erik ten Hag

Erik ten Hag soll ein heißer Kandidat auf den Posten als Trainer in Leverkusen sein. Der 55-Jährige ist seit Herbst des vergangenen Jahres ohne Job, nachdem er im Oktober 2024 bei Manchester United entlassen wurde. Für ihn spräche vor allem seine Erfahrung an der Seitenlinie, darunter auch bei Ajax Amsterdam. Laut "kicker" soll allerdings völlig offen sein, ob man sich auf finanzieller Ebene einigen könnte, denn aus seiner Zeit bei Manchester United sei ten Hag an üppige Bezüge gewohnt.

Cesc Fàbregas

Cesc Fàbregas trainiert aktuell den italienischen Aufsteiger Como, liegt mit dem Team auf Platz zehn der Serie A und hat den Klassenerhalt bereits gesichert. Der Welt- und Europameister soll in Gesprächen einen starken Eindruck hinterlassen haben, besitzt bei Como allerdings keine Ausstiegsklausel, sodass Verhandlungen mit seinem aktuellen Club vonnöten wären. In Fàbregas sollen die Bayer-Verantwortlichen ein ähnliches Potenzial wie bei Alonso sehen. Für den Spanier könnte Leverkusen ähnlich wie für Alonso ein Sprungbrett für die großen Vereine sein.

Xavi

Auch Xavi soll in der engeren Auswahl sein. Seit seinem Aus beim FC Barcelona im Sommer 2024 ist er vereinslos. Ähnlich wie ten Hag könnte Xavi seinen Höhepunkt bei einem Top-Klub bereits hinter sich haben. Der Gang in die rheinische Provinz wäre ein Rückschritt. Zudem sprach Xavi zuletzt über andere Ziele: die Premier League oder eine Nationalmannschaft.

Sandro Wagner

Der ehemalige Co-Trainer beim DFB, Sandro Wagner, wird ebenfalls immer mal wieder genannt. Allerdings erscheint sein Name eher reflexartig bei jedem Club, der aktuell einen Trainer sucht, seitdem der Ex-Profi seinen Abschied von der Nationalmannschaft verkündet hat. Für Bayer spricht aber die gute Verbindung von DFB-Sportdirektor Rudi Völler dorthin. Der soll den Bayer-Machern Wagner wärmstens empfohlen haben.