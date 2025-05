Neues Transferziel für Sané?

IMAGO/Christian Schroedter

Wo spielt Leroy Sané in der kommenden Saison?

Zwischen dem FC Bayern und Leroy Sané entwickelt sich eine Hängepartie. Falls der Nationalspieler den FCB verlässt, soll neben der Premier League eine weitere europäische Topliga eine Option sein.

Der Transferpoker um Leroy Sané beim FC Bayern geht weiter. Am Freitag hatte Sportvorstand Max Eberl erklärt, dass das Angebot des Rekordmeisters weiter gelte und es kein "böses Blut" zwischen den Parteien gebe.

"Unser Wunsch wäre es, mit Leroy zu verlängern, aber wir haben uns auch einen Rahmen gesteckt. Wir schauen, was passiert", sagte Eberl am Freitagvormittag auf der Pressekonferenz des FC Bayern auf die jüngsten Entwicklungen in der Personalie.

In der vergangenen Woche hatte der Nationalspieler die Klub-Bosse überrascht, indem er seine Berateragentur wechselte. Sané wird fortan von Pini Zahavi anstelle der Agentur 11WINS vertreten.

"Bis die Unterschrift trocken ist, kann man gar nichts sagen. Wir haben eine klare Vorstellung, haben gedacht, dass wir auf einem guten Weg sind. Natürlich reden wir mit der neuen Agentur. Es gibt kein böses Blut, die Spieler sind frei in ihren Entscheidungen. Wir sind sehr klar", meinte Eberl am Freitag.

Einem Bericht von "Sky" zufolge ist Sané nicht mit dem Gesamtpaket des Klubs zufrieden. Ein Abgang scheint weiter im Bereich des Möglichen zu sein. Laut "Sky" will der FCB bis zu letzten Bundesliga-Spieltag am 17. Mai Klarheit bei Sané haben. Sein Vertrag in München läuft nach dieser Saison aus.

Spanien statt München?

Auch für den 29-Jährigen bieten sich Optionen abseits des FC Bayern.

Bislang hieß es, im Ausland reize Sané vor allem die englische Premier League. Die Stadt London gilt als ein mögliches Ziel. Als Interessent gilt der FC Arsenal - auch der FC Chelsea soll bei den Zukunftsgedanken des Offensivspielers eine Rolle spielen.

Teams wie Newcastle United oder Tottenham Hotspur seien hingegen keine 1A-Lösungen für ihn, heißt es bei "Sky".

Wie es in dem Bericht weiter heißt, könne sich der Flügelstürmer auch einen Wechsel in die spanische Liga vorstellen. Sein neuer Berater Zahavi kennt die Liga und Großklubs wie Real und Barca bestens. So fädelte er unter anderem den Deal von Robert Lewandowski zu den Katalanen oder David Alaba nach Madrid ein. Wie realistisch ein solcher Wechsel für Sané ist, steht aber auf einem anderen Blatt.