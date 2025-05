Transfer-Ticker: FC Bayern weiter an Donnarumma dran

IMAGO/Mark Leech

Was planen FC Bayern, BVB, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und Co. auf dem Transfermarkt? Welche heißen Gerüchte kursieren momentan in der Premier League, in LaLiga oder Serie A? sport.de hält euch an dieser Stelle im Transfer-Ticker auf dem Laufenden.

+++ 10. Mai: Ekitiké vor Frankfurt-Abschied +++

Angreifer Hugo Ekitiké ist nach einer starken Saison heiß begehrt. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano hat sich der Franzose nun dazu entschieden, Eintracht Frankfurt im Sommer zu verlassen.

Die heißeste Spur führe aktuell in die Premier League. Doch noch sei keine Entscheidung gefallen, wo Ekitiké künftig auf Torejagd geht. Der Stürmer wolle erst die Serie mit Frankfurt beenden und sich dann in Ruhe um seine Zukunft kümmern.

+++ 10. Mai: FC Bayern weiter an Donnarumma dran? +++

Die langfristige Besetzung auf der Torwart-Position des FC Bayern ist weiterhin unklar. Der italienische Journalist Alfredo Pedullà bringt den Rekordmeister nun erneut mit Star-Keeper Gianluigi Donnarumma von PSG in Verbindung.

Der Italiener steht in Paris nur noch bis 2026 unter Vertrag, im Sommer könnte er deshalb auf den Markt kommen. Inter Mailand und Juventus Turin sollen schon konkrete Überlegungen unternommen haben. Der FC Bayern halte sich im Transfer-Poker für den Moment noch im Hintergrund auf, heißt es.

+++ 10. Mai: DFB-Star schließt Bundesliga-Rückkehr nicht auf +++

Kevin Schade hat sich beim FC Brentford zu einem der Top-Flügelspieler der Premier League entwickelt, hat bereits zehn Saisontore für die Bees markiert. Seine Entwicklung ist auch bei Borussia Dortmund nicht unbemerkt geblieben, der BVB soll den 23-Jährigen auf dem Zettel haben. Was der viermalige Nationalspieler selbst über seine Zukunft sagt, lest ihr hier.

+++ 10. Mai: Zukunft von Hertha-Kapitän weiter offen +++

Toni Leistner fehlte seinen Berlinern zuletzt gelbgesperrt, würde aber selbst nur allzu gerne auch in der kommenden Saison für Hertha BSC spielen. Bis zuletzt hat es noch keinen neuen Vertrag für den Kapitän der Alten Dame gegeben, der sich mit 34 Jahren in seinem Karriereherbst befindet. Womöglich könnte schon kurzfristig Bewegung in die offene Personalie bei Hertha BSC kommen.

+++ 10. Mai: Leipzig-Star offen für Wechsel +++

Benjamin Sesko ist der beste Torjäger in dieser Saison im Trikot von RB Leipzig. Er könnte den Sachsen im Sommer eine Rekordsumme einbringen und hält sich selbst alle Möglichkeiten noch offen. Hier gibt's alle Hintergründe.

+++ 10. Mai: Bundesliga-Zweikampf um Fabregas +++

Wechselt Cesc Fàbregas in die Bundesliga? Für den ehemaligen spanischen Nationalspieler komme ein Wechsel von Como Calcio inzwischen doch infrage, berichtet "Sky". Mehrere Klubs haben den Spanier auf dem Zettel, dazu gehören auch die Bundesligisten RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Bei der Werkself könnte Fabregas auf Landsmann Xabi Alonso folgen, der den Klub im Sommer verlässt. Leipzig soll auch um Ex-Eintracht-Coach Oliver Glasner buhlen.

+++ 09. Mai: Tah zum FC Bayern? Poker angeblich immer heißer +++

Der FC Bayern ist offenbar immer noch heiß auf eine Zusammenarbeit mit Jonathan Tah. Wie "Sky" erfahren haben will, ist Tah das Transferziel "Nummer eins", das die Bosse an der Säbener Straße zur Verstärkung der nicht immer sattelfesten Defensive ausgemacht haben.

Verhandlungen mit Tah und seinem Berater sollen inzwischen laufen, die Bayern-Führung um Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Coach Vincent Kompany soll sich einig sein, dass Tah das Team verstärken kann, so der TV-Sender. Mehr dazu hier in unserer Meldung.

+++ 09. Mai: U21-Nationalspieler auf dem Gladbach-Radar +++

Borussia Mönchengladbach steht ein Umbruch in der Abwehr bevor. Mit dem U21-Nationalspieler Clemens Riedel könnte schon ein Neuzugang gefunden worden sein.

Wie das "Darmstädter Echo" berichtet, sind mehrere Bundesligisten an einer Verpflichtung von Clemens Riedel interessiert.

Konkret strecke Borussia Mönchengladbach die Fühler nach dem Innenverteidiger des SV Darmstadt 98 aus. Mehr dazu hier.

+++ 09. Mai: Ex-HSV-Talent beim FC Schalke 04 gehandelt +++

Jakob Golz von Rot-Weiss Essen gilt als einer der besten Torhüter der 3. Liga. Streckt der FC Schalke 04 nun die Fühler nach dem ehemaligen HSV-Talent aus?

Wie die "WAZ" berichtet, kursiert in den sozialen Medien derzeit ein Gerücht, nach dem der FC Schalke 04 an einer Verpflichtung von Jakob Golz interessiert ist. Hier gibt es weitere Infos.

+++ 09. Mai: Eigengewächs des 1. FC Köln vor brisantem Wechsel +++

Meiko Sponsel wird den 1. FC Köln im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Das Ziel: ausgerechnet Stadtrivale Viktoria Köln. Wie die "Kölnische Rundschau" berichtet, wird der Rechtsverteidiger im Sommer ablösefrei vom 1. FC Köln zu Viktoria Köln wechseln. Weitere Infos gibt es hier.

+++ 09. Mai: FC Bayern bekommt Konkurrenz von Real Madrid +++

Patrik Schick von Bayer Leverkusen wurde zuletzt mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch auch Real Madrid soll den Stürmer auf dem Zettel haben.

Wie das Portal "Defensa Central" berichtet, könnte Xabi Alonso, sofern er neuer Trainer der Königlichen wird, Schick mit nach Spanien bringen.

Bayer Leverkusen soll sich einen Verkauf des Tschecen durchaus vorstellen können. Als Ablöse stehen 25 Millionen Euro im Raum.

+++ 09. Mai: VfB-Gerüchte um französisches Abwehr-Juwel +++

Nathan Zézé vom FC Nantes gilt als eines der größten Abwehrtalente in Frankreich. Nun streckt der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart offenbar die Fühler aus.

Wie das Portal "footmercato.net" berichtet, steht Nathan Zézé bei den Schwaben auf dem Zettel. Mehr dazu hier.

+++ 08. Mai: FC Schalke 04 droht Abgang von Top-Talent +++

Dem Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 droht offenbar der Verlust eines Top-Talents.

Mertcan Ayhan, Bruder von Türkei-Star und Ex-Schalker Kaan Ayhan, aus der U19 des FC Schalke 04 gilt als eines der größten Talente der Knappenschmiede. Doch laut "Bild" könnte Ayhan die Königsblauen im Sommer verlassen - und das obwohl sein Vertrag noch bis 2026 läuft. Weitere Infos gibt es hier.

+++ 08. Mai: FC Bayern nimmt Nationalspieler ins Visier +++

Auf der Suche nach Verstärkung für die Innenverteidigung könnte der FC Bayern den Fokus auf einen deutschen Nationalspieler legen. Auch Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund sollen die Fühler ausstrecken.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, steht Malick Thiaw von der AC Mailand beim FC Bayern auf dem Zettel. Mehr dazu hier.

+++ 08. Mai: Eric Dier wechselt nach Monaco +++

Schon seit einigen Tagen ist klar, dass Eric Dier den FC Bayern am Saisonende verlassen wird. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano steht nun fest, wohin es den Engländer zieht. Dier habe beim französischen Top-Klub AS Monaco unterschrieben, berichtet Romano auf X. Der Deal sei perfekt und wird wohl zeitnah verkündet.

+++ 08. Mai: Duo des VfB Stuttgart vor dem Abflug? +++

Dem VfB Stuttgart könnte ein Abgang von gleich zwei vielversprechenden Talenten bevorstehen.

Wie der "kicker" berichtet, könnten Torwart Dennis Seimen und Flügelstürmer Benjamin Boakye den VfB Stuttgart im Sommer verlassen. Wohin es das Duo ziehen könnte, erfahrt ihr hier.

+++ 08. Mai: Verhandeln die Spurs bei Tel nach? +++

Mathys Tel ist vom FC Bayern an Tottenham Hotspur verliehen. Die Nordlondoner besitzen eine Kaufoption für den Sommer. Verhandeln die Spurs noch einmal nach? Ein neues Gerücht malt genau dieses Szenario. Mehr dazu hier.

+++ 08. Mai: Preisschild für BVB-Flirt geringer als gedacht +++

Jamie Gittens könnte Borussia Dortmund im kommenden Sommer in Richtung England verlassen - und eine hohe Millionensumme in die Kassen spülen. Das Geld dürfte der BVB direkt in einen Nachfolger investieren, womöglich in ein brasilianisches Wunderkind? Gut aus Sicht der Schwarz-Gelben: Die Ablöse, so heißt es nun, könnte deutlich geringer ausfallen als zunächst angenommen. Mehr dazu hier.

+++ 08. Mai: VfB-Verteidiger auf dem Sprung? +++

Beim VfB Stuttgart schickte sich Anrie Chase an, den zum BVB abgewanderten Waldemar Anton zu ersetzen. Nun stehen die Zeichen auf Abschied. Hier geht es zum Bericht.

+++ 08. Mai: BVB für Verhandlungen auf England-Reise +++

Borussia Dortmund wird seit einigen Monaten starkes Interesse an einer Verpflichtung von Jobe Bellingham nachgesagt. Für Gespräche einer Verpflichtung des jüngeren Bruders von Real-Superstar Jude war ein BVB-Tross am Mittwoch offenbar im englischen Sunderland unterwegs.

Hier geht's zu allen Infos!

+++ 08. Mai: Diese Stars will der FC Bayern loswerden +++

Beim FC Bayern steht die Verpflichtung von Florian Wirtz offenbar ganz oben auf der Prioritätenliste für den Sommer. Um sich den kostspieligen Transfer leisten zu können, muss der Rekordmeister wohl an anderen Stellen sparen. Neun Stars könnten offenbar abgegeben werden, um den Nationalspieler zu finanzieren.

Die Namen der Profis, die abgegeben werden sollen, lest ihr hier.

+++ 08. Mai: Zwei Optionen für Timo Werner +++

Für Timo Werner geht eine Saison zum Vergessen zu Ende, seine Zelte bei Leihklub Tottenham Hotspur wird der 57-fache Nationalspieler wohl abbrechen müssen. Doch womöglich kann der 29-Jährige in London bleiben. Hier geht's zur Meldung.

+++ 08. Mai: Europameister zum FC Bayern? +++

Der FC Bayern soll für die kommende Saison offenbar auf einen spanischen Europameister blicken. Wie "todofichajes.com" berichtet, führen die Münchner das Rennen aktuell sogar an. Mehr dazu hier.

+++ 08. Mai: Neue Tah-Konkurrenz für den FC Bayern +++

Durch den Abgang von Eric Dier ist der FC Bayern laut übereinstimmenden Medienberichten wieder an Jonathan Tah dran. Der Innenverteidiger wird Bayer Leverkusen zum Saisonende definitiv verlassen. Der Vertrag des Nationalspielers läuft aus. Auch andere Klubs wittern ein Schnäppchen.

Zuletzt wurden unter anderem der FC Barcelona, Real Madrid und Inter Mailand als Abnehmer gehandelt. Laut "fichajes.net" ist nun mit Newcastle United auch ein Verein aus der englischen Premier League in den Poker um den 29-Jährigen eingestiegen. Die Magpies bereiten eine Vertragsofferte vor, heißt es.