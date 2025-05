Enthüllt! So hoch ist die Ablöse für Xabi Alonso

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Xabi Alonso steht vor seinen letzten beiden Pflichtspielen als Leverkusen-Trainer

Seit Freitag ist die Katze aus dem Sack! Xabi Alonso wird Bayer Leverkusen nach zweieinhalb Jahren als Cheftrainer der Werkself verlassen und seinen bis Mitte 2026 laufenden Vertrag nicht erfüllen. Mit großer Sicherheit wird er im Sommer der Nachfolger von Carlo Ancelotti beim spanischen Rekordmeister Real Madrid. Nun wurde enthüllt, wie sich die beiden Klubs auf den Trainerwechsel verständigt haben könnten.

Xabi Alonso hat sich mit dem historischen Double-Gewinn im letzten Jahr aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokalsieg sowie der diesjährigen Vizemeisterschaft und dem Erreichen des Europa-League-Finals letztes Jahr zum erfolgreichsten Trainer der Vereinsgeschichte von Bayer Leverkusen aufgeschwungen - und das in weniger als drei Kalenderjahren.

Der 43-Jährige will nun den nächsten Schritt in seiner jetzt schon großen Trainerkarriere machen und in seiner spanischen Heimat bei Real Madrid übernehmen, wo er schon als aktiver Spieler große Erfolge gefeiert hat.

Seit Mittwoch soll die Entscheidung stehen, da soll Xabi Alonso nach "Bild"-Informationen den Vereinsbossen um Fernando Carro und Simon Rolfes seinen Entschluss mitgeteilt haben.

Am Donnerstag soll es laut der Zeitung dann zu einem Telefonat zwischen Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro und Vertretern von Real Madrid gekommen sein.

Wechselt ein Real-Talent zu Bayer Leverkusen?

In diesem Gespräch wurde verabredet, dass Alonso einen Tag später seinen Abschied aus Leverkusen verkünden würde. Von einem bevorstehenden Engagement bei den Königlichen war am Donnerstag allerdings dann noch keine Rede - zumindest nicht öffentlich. Wohl aus sportlichen Gründen, um nicht noch mehr Unruhe bei Real zu erzeugen. Am Sonntagnachmittag spielt Madrid im Clásico beim FC Barcelona (Anstoß 16:15 Uhr) schließlich um seine letzte Chance, doch noch Meister werden zu können.

Um sich die Dienste Alonsos ab dem Sommer tatsächlich zu sichern, muss Real Madrid wohl eine Ablösesumme für den Ex-Weltmeister zahlen, um ihn aus seinem bis 2026 laufenden Leverkusen-Vertrag herauszukaufen.

Diese soll sich nach Informationen der "Bild" auf bis zu zehn Millionen Euro belaufen. Außerdem gilt es als mögliches Szenario, dass im Sommer zusätzlich ein Top-Talent von Real Madrid in Richtung Bayer Leverkusen wechseln wird. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.