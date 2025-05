Bayern-Legende schickt klare Worte an Sané

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané könnte den FCB im Sommer verlassen

Die Zukunft von Leroy Sané beim FC Bayern ist weiter offen. Es droht ein Abgang im Sommer. Der frühere Bayern-Star Jean-Marie Pfaff richtet klare Worte an den Nationalspieler.

Der Transfer-Poker um Leroy Sané geht beim FC Bayern in die nächste Runde.

Dem Vernehmen nach ist der DFB-Spieler mit dem Gesamtpaket des Rekordmeisters unzufrieden. In der vergangenen Woche überraschte er die Bayern-Bosse mit einem Berater-Wechsel. Sané wird fortan von Pini Zahavi anstelle der Agentur 11WINS vertreten.

Am Freitag hatte Sportvorstand Max Eberl erklärt, dass das Angebot des Rekordmeisters weiter gelte und es kein "böses Blut" zwischen den Parteien gebe.

"Unser Wunsch wäre es, mit Leroy zu verlängern, aber wir haben uns auch einen Rahmen gesteckt. Wir schauen, was passiert", sagte Eberl am Freitagvormittag auf der Pressekonferenz des FC Bayern auf die jüngsten Entwicklungen in der Personalie.

"Im Grund ist jeder ersetzbar"

Für Klub-Legende Jean-Marie Pfaff ist "nun ist eine gehörige Portion Sand ins Vertrags-Getriebe gekommen", wie er in seiner Kolumne für die Münchner "Abendzeitung" schrieb.

Durch den Austausch seines Beraters habe Sané selbst eine Baustelle aufgemacht, "die im Prinzip keine mehr war".

Rein sportlich und nach den starken Leistungen des Nationalspielers in den vergangenen Wochen wäre ein möglicher Abgang "ein schmerzlicher Verlust für die Mannschaft", schreibt Ex-Keeper Pfaff weiter.

Dann die klare Ansage: "Aber beim FC Bayern ist im Grunde jeder ersetzbar und daher wird der Verein auch im Falle von Sanés Abgang in der kommenden Saison eine Mannschaft auf die Beine stellen, die in der Lage ist, eine erfolgreiche Saison zu spielen und die gesteckten Saisonziele zu erreichen", so Pfaff.

Sein Fazit: "Der FC Bayern würde Sanés Abschied überstehen – und jetzt am Samstag nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach geht es ohnehin erst mal um die Entgegennahme der Meisterschale."