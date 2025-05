Leipzig-Star äußert sich zu Abschiedsgerüchten

IMAGO

Benjamin Sesko (l.) ist Top-Torschütze bei RB Leipzig

In einer bislang sehr unterdurchschnittlich verlaufenden Saison ist Benjamin Sesko noch einer der wenigen Lichtblicke bei RB Leipzig. Der Mittelstürmer bringt es bereits auf 21 Pflichtspiel-Tore in der laufenden Spielzeit und ist damit der beste Goalgetter bei den Sachsen. Längst brodelt die Gerüchteküche um Sesko, der nun selbst über seine sportliche Zukunft sprach.

Vertraglich ist RB Leipzig bei Benjamin Sesko auf der sicheren Seite, haben sie ihren Top-Torjäger doch noch langfristig bis 2029 unter Vertrag stehen. Sollte es zu einem Sommer-Transfer kommen, würde dieser zumindest eine riesige Summe in die Leipziger Kassen spülen. Zuletzt war in einem "Sky"-Bericht schon davon die Rede, dass der Slowene über 80 Millionen Euro Ablöse einbringen könnte.

Angesprochen auf deine Zukunft bei den Roten Bullen äußerte sich Sesko selbst am "Sky"-Mikrofon am Freitag betont zurückhaltend: "Ich fokussiere mich jetzt auf die letzten Spiele bis zum Ende der Saison und dann schauen wir, was passiert. Aber bis jetzt bin ich mit 100 Prozent Fokus in Leipzig, speziell für diese letzten zwei Spiele."

Sesko offen: "Es kann alles passieren"

In der Bundesliga geht es für RB noch darum, irgendwie noch den vierten Tabellenplatz zu erreichen, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Vor diesem Wochenende war Leipzig nur Tabellensechster mit zwei Punkten Rückstand auf den -vierten SC Freiburg.

Auf die Planungen ab dem Sommer angesprochen bestätigte der Torjäger allerdings, dass es noch völlig offen ist, wie es für ihn weitergehen wird: "Es kann alles passieren."

Der 1,95-m-Hüne wechselte im Sommer 2023 von RB Salzburg nach Leipzig und hat seit dem in 62 Bundesliga-Partien 27 Tore für seine Farben erzielt. Trotz seiner vielen Treffer liefen die Sachsen in allen Wettbewerben den eigenen Zielen in dieser Saison weitestgehend hinterher.