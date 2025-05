Chaotische Szenen bei Dresdens Aufstieg in Mannheim

IMAGO/Grant Hubbs

Dynamo Dresden verlor in Mannheim und ist dennoch aufgestiegen

Der achtmalige DDR-Meister Dynamo Dresden und Pokalfinalist Arminia Bielefeld kehren in die 2. Fußball-Bundesliga zurück.

Dresden konnte sich am vorletzten Spieltag sogar ein 0:1 (0:0) bei Waldhof Mannheim erlauben. Bielefeld feierte den Aufstieg vor dem Fernseher, da der 1. FC Saarbrücken und Hansa Rostock patzten.

Hinter den beiden Aufsteigern kämpfen Energie Cottbus, Saarbrücken (beide 62 Punkte) und Rostock (60) um den Relegationsplatz. Cottbus gewann am Samstag das Verfolgerduell in Rostock mit 3:1 (2:0), Saarbrücken unterlag bei Alemannia Aachen 2:4 (0:1). Bielefeld (66) kann Dresden (67) am Sonntag mit einem Sieg bei Absteiger SpVgg Unterhaching als Tabellenführer ablösen.

Der Dresdner Aufstieg in Mannheim wurde von unschönen Bildern begleitet. Beide Fanlager drohten kurz vor Spielschluss auf den Platz zu stürmen.

Schiedsrichter Lukas Benen (Nordhorn) unterbrach die Begegnung für rund zehn Minuten, nach dem Spiel sorgte ein massives Polizeiaufgebot für Ordnung.

Die Polizisten ritten teils mit Pferden auf den Platz, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen.