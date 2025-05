Abschied im Sommer? Neuer Stand bei Hertha-Star

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Toni Leistner (r.) hat noch keinen neuen Hertha-Vertrag

Am Freitagabend riss die Serie von Hertha BSC in der 2. Fußball-Bundesliga, unterlagen die Berliner doch mit 0:2 bei Abstiegskandidat Preußen Münster. Zuvor war die Hertha sieben Mal ohne Niederlage geblieben und hatte sich in der zweiten Liga stabilisieren können. Nicht mit am Start war in Münster der gelbgesperrte Kapitän Toni Leistner, der rund um die Partie aber für Gesprächsstoff sorgte.

Klar ist, dass das Arbeitspapier des Innenverteidigers am Ende der Saison ausläuft und Toni Leistner noch keinen neuen Kontrakt in der Tasche hat. Klar ist auch, dass sich der Routinier einen Verbleib bei der Alten Dame nur allzu gut vorstellen kann.

Gegenüber "Sky" hatte der Defensivspieler noch einmal bekräftigt: "Ich möchte bei Hertha bleiben, das wissen die Verantwortlichen. [...] Jeder weiß, woran er ist und das ist auch gut so."

Bis zuletzt lagen die Gespräche über eine mögliche letzte Vertragsverlängerung Leistners bei Hertha BSC bis 2026 noch auf Eis. Nicht zuletzt, weil sein Berater Branko Panic im Urlaub war und keine Termine diesbezüglich wahrgenommen hatte.

Leistner seit 2023 für Hertha BSC am Ball

Nach "Sky"-Informationen ist Leistners Berater mittlerweile aber wieder vor Ort und wird die Verhandlungen mit den Hertha-Bossen zeitnah fortführen. "Noch an diesem Wochenende sollen die Gespräche aufgenommen werden - dann auch zielführend", vermeldete Transferexperte Patrick Berger.

Toni Leistner ist als Mannschaftskapitän einer der wichtigen Identifikationsfiguren bei dem Hauptstadtklub, spielte selbst aber wie das gesamte Team eine recht wechselhafte Saison mit einigen Leistungsschwankungen. Insgesamt stand er in dieser Zweitliga-Spielzeit 21 Mal in der Anfangsformation der Hertha, hatte seinen Stammplatz dabei zeitweise sogar verloren.

Der gebürtige Dresdner spielt seit Sommer 2023 für die Alte Dame und bestritt bislang 50 Zweitliga-Einsätze für den Traditionsverein.