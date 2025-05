DFB-Star spricht über mögliche Bundesliga-Rückkehr

IMAGO

Kevin Schade (M.) steht derzeit beim FC Brentford unter Vertrag

Kevin Schade spielt die beste Saison seiner laufenden Profi-Karriere. Der deutsche Nationalspieler hat für den FC Brentford schon zehn Saisontore geschossen, rangiert mit dem Klub auf einem sehr ordentlichen neunten Tabellenplatz. Nun hat er über mögliche Wechselabsichten im kommenden Sommer gesprochen.

Auf der Zielgeraden der laufenden Saison macht es Kevin Schade noch einmal richtig gut. Schon beim 2:0-Auswärtssieg in Nottingham hatte er am 1. Mai für den FC Brentford getroffen. Am zurückliegenden Sonntag erzielte er beim 4:3-Heimsieg gegen Manchester United dann sogar einen Kopfball-Doppelpack.

Spätestens nach seinem insgesamt zehnten Saisontor in der Premier League - eine Marke, die vor ihn erst sechs andere deutsche Spieler in England erreicht hatten - hat sich der gebürtige Potsdamer wieder einmal ins Schaufenster gestellt - für größere Klubs innerhalb und außerhalb Englands.

Schade spielt seit 2023 für den FC Brentford

Der Flügelspieler selbst, der seit Januar 2023 auf der Insel in Brentford unter Vertrag steht und dort bis 2028 unterschrieben hat, will sich weiterhin alle Türen offenhalten. Er sei zwar zufrieden bei den Bees, wollte aber einen Abgang aus West-London auch nicht ausschließen.

"Sag niemals nie! Ich spiele sehr gerne in England, das ist die beste Liga der Welt. Aber die Bundesliga bleibt auch interessant für mich", meinte der 23-Jährige gegenüber "Sky".

Kevin Schade wurde zuletzt unter anderem bei Borussia Dortmund gehandelt, wirklich heiß wurde diese Spur bis dato aber noch nicht. Für den viermaligen deutschen A-Nationalspieler steht lediglich fest, dass er sportlich in der nahen Zukunft noch weiter nach oben kommen will: "Ich bin offen für alles. Irgendwann will ich bei einem Topklub spielen", so der Offensivmann, der bis dato insgesamt bei 64 Einsätzen in der Premier League steht.