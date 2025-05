Bayern-Talente scheitern dramatisch im Halbfinale

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Die U19 des FC Bayern ist im Halbfinale gescheitert

Aus der Traum! Die U19 des FC Bayern ist am Samstag im Kampf um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft auf dramatische Weise gescheitert. Gegen Bayer Leverkusen verloren die Münchner im Halbfinale der Endrunde mit 3:4 nach Verlängerung.

Eine Woche nach dem furiosen 4:2-Erfolg gegen Borussia Dortmund erwischte der FC Bayern auch in Leverkusen den besseren Start. Nach nicht einmal 60 Sekunden feuerte Rechtsverteidiger Magnus Dalpiaz einen straffen Distanzschuss aus 20 Metern ins Netz und brachte die Gäste in Führung.

Doch die Hausherren aus den Rheinland mussten sich nur kurz schütteln. In der vierten Minuten setzte die Werkself einen ersten Warnschuss ans Aluminium, nach 26 Minuten gelang Bayer durch Jeremiah Mensah dann der Ausgleich.

In einer intensiven Partie mit Chancen auf beiden Seite schenkten sich die Kontrahenten bis in die Schlussphase nichts. Per Elfmeter schoss sich der FC Bayern wieder auf Finalkurs: Angreifer Felipe Chávez wurde im Strafraum eindeutig von Ferdinand Pohl abgeräumt, der Gefoulte netzte selbst sicher links unten ein (72.).

FC Bayern wartet seit 2004 auf den Titel

Leverkusen gab sich allerdings nicht geschlagen und lief ähnlich wie die Profis unter Xabi Alonso bis in die Nachspielzeit an. Schließlich rutschte der Bayern-Abwehr eine Flanke durch und Andrea Natali (90.+2) schob aus kurzer Distanz zum erneuten Ausgleich ein.

Ab dann standen die Zeichen klar auf Verlängerung. Wieder legte dort der FC Bayern vor, auch die dritte Führung an diesen Tag reichte aber nicht zum Weiterkommen.

Denn auf den Treffer des eingewechselten Jussef Nasrawe (99.) antwortete Bayer Leverkusen noch vor dem Seitenwechsel durch Francis Onyeka (105.+1). Mit dem späten Lucky Punch durch Aaron Heard (118.) zog Leverkusen dem FC Bayern dann den Zahn.

Durch die Niederlage verpasst die U19 aus München das erste Finale seit 2017. Der letzte Titel im U19-Bereich liegt sogar noch weiter zurück. Seit 2004 warten die Bayern auf den Junioren-Titel.

Für Leverkusen geht es im Finale nun gegen Werder Bremen oder den 1. FC Köln um den Titel. Das zweite Halbfinale findet am Sonntag statt.