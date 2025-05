ManCity blamiert sich im CL-Rennen

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Manchester City hat überraschend gepatzt

Der englische Fußball-Topklub Manchester City hat im Kampf um die Königsklasse einen unerwarteten Rückschlag einstecken müssen.

Beim bereits abgestiegenen Schlusslicht FC Southampton kamen die Skyblues über ein 0:0 nicht hinaus. Das Team von Pep Guardiola verpasste den fünften Premier-League-Sieg in Folge trotz einer Vielzahl an Abschlüssen, der Ex-Frankfurter Omar Marmoush traf in der Schlussphase die Latte (90.+1).

City bleibt mit 65 Zählern vorerst auf dem dritten Tabellenplatz, am Sonntag könnte der Ex-Meister aber abrutschen. Die Verfolger Newcastle United und FC Chelsea (beide 63) treffen im direkten Duell aufeinander.

Davor könnte der FC Arsenal (67) beim Meister FC Liverpool einen großen Schritt Richtung Vizemeisterschaft machen. Auch Nottingham Forest (61) auf Rang sechs kann an City heranrücken. Die ersten fünf Teams der Premier League qualifizieren sich für die Champions League.

Southampton verhinderte durch den Punktgewinn, den die Fans wie einen Sieg feierten, einen Negativrekord. Der Klub liegt nun bei zwölf Zählern, Derby County hatte die Saison 2007/08 als schlechtestes Team der Premier-League-Geschichte mit elf Punkten beendet.