Freiburger Fair Play nach Kieler Abstieg

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Tolle Geste des SC Freiburg: Statt über den wichtigen Auswärtssieg bei Holstein Kiel zu jubeln, zollten die Spieler nach dem 2:1 erst einmal ihrem Gegner Respekt.

Als sich die Kieler nach dem feststehenden Abstieg nach nur einem Jahr aus der Fußball-Bundesliga auf eine Ehrenrunde begaben, stellten sich die SC-Profis an der Mittellinie in einer Reihe auf und klatschten ihnen Beifall.

"Das ist ein sehr besonderer Moment. Der Impuls kam sofort aus der Mannschaft. Wir drehen hier nicht durch und feiern uns ab, sondern erweisen Kiel diese Ehre", sagte der Freiburger Sportvorstand Jochen Saier bei "Sky".

Die Breisgauer dürfen nach dem Erfolg von ihrer ersten Teilnahme an der Champions League träumen. Sollte Borussia Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim entthronten Meister Bayer Leverkusen verlieren, spielt der SC in der kommenden Saison in der Königsklasse.