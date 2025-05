Müllers Abschiedsrede: "Reißt euch den Arsch auf!"

IMAGO/Oryk HAIST

Thomas Müllers Spielerkarriere beim FC Bayern endet

Thomas Müller hat sich mit emotionalen Worten von seinen Fans beim FC Bayern verabschiedet.

"Ich habe es geliebt, der moderne Gladiator zu sein", rief die im Sommer scheidende Klub-Ikone den Anhängern in der Allianz Arena nach ihrem letzten Pflichtheimspiel im "Wohnzimmer" zu und ergänzte: "Aber ich bin nicht traurig, ich freue mich auf das, was kommt - auch wenn es nicht halb so schön sein wird. Ich liebe euch alle! Macht's es gut, Servus!"

Nach einem Meistertänzchen im Anschluss an das 2:0 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach war der 35-Jährige zunächst mit der Schale auf das Podest des Vorsängers in der Südkurve geklettert. Auch hier sprach er zum Anhang und sang mit ihm Stadionklassiker wie den über die "rot-weißen Trikots".

Nach einem Abschiedsvideo mit den besten Müller-Szenen auf den beiden riesigen Leinwänden hob Müller zur Abschiedsrede an. "Ja, liebe Leute", meinte er, "wir haben alle gewusst, dass der Moment kommen wird."

Abermals brachte er seinen Stolz über den Gewinn der Meisterschaft zum Ausdruck. "Für viele Menschen, auch für mich, ist es ein schwieriger Moment, aber auch ein sehr schöner", fügte er an: "Diese Wertschätzung, die ihr mir alle gegeben habt, ist einmalig."

FC Bayern laut Thomas Müller "gut aufgestellt"

Er bedankte sich "bei den Menschen, die Radio Müller über all die Jahre ertragen haben - ich bin auch anstrengend". Er werde das Gefühl des Toreschießens vermissen, schaue aber "positiv in die Zukunft".

Der FC Bayern sei "gut aufgestellt". An seine Erben appellierte er: "Reißt euch den Arsch auf, das ist was Größeres, als ihr es euch für euch selbst vorstellen könnt!" Ganz zum Schluss erzählte Müller einen Witz - über eine Beerdigung.

Sein letztes Bundesligaspiel wird Müller am 17. Mai bei der TSG Hoffenheim bestreiten, tags darauf steigt die Meisterfeier auf dem Münchner Marienplatz.

Im Sommer (14. Juni bis 13. Juli) spielt er noch die Klub-WM für die Bayern, bei denen er irgendwann noch ein "echtes" Abschiedsspiel bekommt. Ob er seine Karriere anderswo fortsetzt, ist offen.