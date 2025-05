Billig-Klausel? BVB-Star Gittens weiter Thema beim FC Bayern

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Profi Jamie Gittens wird weiter beim FC Bayern gehandelt

Verkaufskandidat Jamie Gittens könnte Borussia Dortmund im Sommer wegen einer Vertragsklausel offenbar zum Schnäppchentarif verlassen. Auch der FC Bayern beschäftigt sich angeblich weiter mit dem Noch-BVB-Profi.

Darüber berichtet das seriöse Portal "The Athletic", das den deutschen Rekordmeister neben dem FC Chelsea sowie dem FC Arsenal und dem FC Barcelona als einen von vier Interessenten im Zukunftspoker um Jamie Gittens nennt.

Gerüchte, der 20 Jahre alte Engländer stehe auf dem Münchner Einkaufszettel, hatte es in den vergangenen Monaten zwar immer wieder gegeben. Zuletzt schien die Spur an die Säbener Straße aber etwas erkaltet zu sein.

"The Athletic" verweist zwar auf das Vorhaben des FC Bayern, seinen Gehaltsetat zu reduzieren. Sollte es wider Erwarten zur Trennung von Leroy Sané kommen, der die Spekulationen um seine Zukunft in München zuletzt mit einem Beraterwechsel befeuerte, könnte Gittens aber offenbar als Nachfolger wieder ein größeres Thema werden.

Dem BVB droht dem Bericht zufolge in der Personalie ein "Worst-Case-Szenario", wie es heißt. Denn: Gittens bis 2028 datierter Vertrag in Dortmund soll eine gestaffelte Ausstiegsklausel enthalten, die davon abhängig ist, ob und falls ja welchen europäischen Wettbewerb die Schwarz-Gelben in der laufenden Saison noch erreichen.

BVB: Wird Jamie Gittens zum Schnäppchen?

Eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro wäre demnach fällig, sollte der BVB in die Champions League einziehen. Die Summe fällt angeblich niedriger aus, wenn es nur für die Europa League oder die Conference League reicht.

Sollte der BVB in der kommenden Spielzeit gar nicht international vertreten sein, pendelt sich die festgelegte Ablöse demnach auf einen Betrag weit unterhalb der 50-Millionen-Euro-Grenze ein.

Die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" hatten zuletzt vermeldet, Gittens habe in der Kabine bereits seinen BVB-Abschied angekündigt, Favorit auf seine Verpflichtung sei aktuell Arsenal.