Ein Detail überrascht: Mega-Vertrag von Vinicius Jr. geleakt

IMAGO/DAX Images

Vinicius Junior verdient bei Real Madrid königlich

Seit sieben Jahren wirbelt der Brasilianer Vinicius Jr. in der Offensive von Real Madrid. Sein 2027 auslaufender Vertrag soll nun vorzeitig verlängert werden. Einzelheiten des Arbeitspapiers veröffentlichte die spanische Presse vorab.

Nachdem der Radiosender "Cadena SER" zunächst von einer Einigung zwischen Real Madrid und Vinicius Jr. in den Vertragsgesprächen berichtete und vermeldete, der brasilianische Superstar werde seinen 2027 auslaufenden Kontrakt verlängern, legte die Zeitung "AS" am Sonntag nach und veröffentlichte Details des neuen Vertrags.

Demnach wird das Arbeitspapier um drei weitere Jahre bis zum Sommer 2030 verlängert. Durchaus überraschendes Detail: Der Flügelspieler erhält abermals eine Gehaltserhöhung und wird somit zum bestbezahlten Spieler der Mannschaft aufsteigen, noch vor Superstar Kylian Mbappé.

Bei Real Madrid verdient Vini Jr. königlich

Die konkreten Zahlen sind schwindelerregend: Laut "AS"-Recherchen wird der 24-Jährige künftig rund 20 Millionen Euro pro Saison kassieren - netto! Zum Vergleich: Sturmpartner Mbappé kassiert bei den Königlichen "nur" rund 15 Millionen Euro netto pro Saison.

Im neuen Vertrag des Brasilianers gibt es zudem diverse Bonusklauseln, mit denen er sein Gehalt weiter aufbessern kann. Zusätzliches Geld kassiert Vini Jr. demnach für Titelgewinne, eine gewisse Anzahl an Toren oder auch individuelle Preis wie den Ballon d'Or.

Schon 2024 erhielt er einen Bonus für den Sieg bei der FIFA-Wahl zum besten Spieler der Jahres. Von Real Madrid gab es dafür laut "AS"-Angaben zwei Millionen Euro zusätzlich.

Gut für Vini Jr.: Sein neuer Vertrag wird sofort wirksam und nicht erst im Sommer 2027. Bedeutet: Der 24-Jährige wird zwischen 2025 und 2030 inklusive Boni laut "AS"-Schätzung rund 100 Millionen Euro netto verdienen. Hinzu kommen dann noch Sponsoren-Einnahmen in unbekannter Höhe.