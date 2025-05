Enthüllt: Hannover 96 war mit Barca-Superstar einig

IMAGO/RHR-FOTO

Raphinha hat in dieser Saison über 50 Torbeteiligungen für den FC Barcelona

Mit einer Saison für die Geschichtsbücher ist Raphinha beim FC Barcelona zum heißen Kandidaten auf den Ballon d'Or geworden. Doch offenbar hätte die Karriere des Brasilianers beinahe einen anderen Verlauf genommen - beim heutigen Zweitligisten Hannover 96.

Wie "Sky" berichtet, stand Raphinha im Sommer 2018 kurz vor einem Wechsel in die Bundesliga. Demnach habe Hannover 96 die Finger nach dem Offensivspieler ausgestreckt, der damals noch in Diensten des portugiesischen Klubs Vitória Guimaraes stand.

Ex-96-Manager Horst Heldt sei sich sogar bereits mit Raphinha über einen Wechsel einig gewesen, heißt es. Der Flügelstürmer hätte es sich angeblich gut vorstellen können, aus Portugal zu den Niedersachsen zu wechseln - obwohl er die Stadt Hannover zuvor nie betreten hatte.

Doch 96-Mäzen Martin Kind senkte letztlich den Daumen. Der Investor störte sich an der Verhandlungstaktik von Guimaraes und weigerte sich laut "Sky", die finalen 500.000 Euro für den Raphinha-Deal freizugeben.

Beim FC Barcelona unter Hansi Flick der X-Faktor

Dem Bericht zufolge verfolgte Guimaraes einen harten Kurs in den Gesprächen und spielte mehrere Bewerber gegeneinander aus. Immer wieder sollen die Portugiesen ihre Preisvorstellungen nach oben korrigiert haben, selbst wenn es vorher schon zu einer Einigung gekommen war.

Kind habe die Gespräche platzen lassen, als die Forderung 5,5 Millionen Euro erreichte - aus heutiger Sicht immer noch ein absolutes Schnäppchen.

Statt nach Hannover wechselte Raphinha im Sommer 2018 schließlich zu Sporting nach Lissabon. Der Hauptstadtklub musste letztlich 6,5 Millionen Euro für den Offensivspieler auf den Tisch legen.

Über Zwischenstationen bei Stade Rennes und bei Leeds United landete der Ausnahmekönner 2022 schließlich beim FC Barcelona. 58 Millionen wurden fällig. Trotz der üppigen Summe entpuppte sich der 28-Jährige als echter Glücksgriff.

Unter Hansi Flick entwickelte sich Raphinha zum Weltklasse-Spieler. Ohne ihn ist die Mannschaft, die noch das Double in Spanien feiern könnte, nicht denkbar. In 53 Einsätzen steht der Linksaußen in der laufenden Spielzeit bei 32 Toren und 25 Vorlagen.