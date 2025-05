Bayer bald "Mittelmaß"? "Die Gefahr besteht natürlich"

IMAGO/Bahho Kara

Bayer Leverkusen verliert Xabi Alonso und womöglich auch Florian Wirtz

Bayer Leverkusen wird laut Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann womöglich bald weniger erfolgreiche Zeiten erleben als zuletzt.

"Die Gefahr, dass sie ins Mittelmaß abrutschen besteht natürlich", sagte der 51-Jährige bei "Sky". "Man muss schauen, wer Trainer wird und wer letztendlich den Verein verlässt. Es sieht so aus, als würde Florian Wirtz nach München gehen, Jonathan Tah wird den Verein verlassen, Jeremie Frimpong ist schon immer ein Wechselkandidat."

Es sei für die Werkself nun wichtig, schnell einen neuen Trainer zu verpflichten, betonte Hamann, "jemanden, der einen Namen hat und der es schafft, Spieler zu halten und Spieler nach Leverkusen zu holen. Wenn zwei, drei Schlüsselspieler und der Trainer gehen, kann es sein, dass sie nächstes Jahr eine gute Saison spielen und nur unter die ersten sechs, sieben Teams kommen".

In der vergangenen Saison hatte Bayer Leverkusen überragt und neben der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewonnen. 2024/2025 reichte es in der Bundesliga immerhin noch zu Rang zwei hinter dem FC Bayern. Und in der kommenden Spielzeit? "Ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr ein Meisteranwärter sind, wie sie es die letzten zwei Jahre waren", sagte Hamann.

Bayer Leverkusen: Alonso-Abgang "ein riesiger Verlust"

Das Wirken von Erfolgscoach Xabi Alonso unterm Bayer-Kreuz würdigte der Ex-Profi. "Wir sind froh, dass wir Alonso drei Jahre gesehen haben", sagte Hamann. "Er hat nur 18 Spiele verloren, er hat Wahnsinniges geleistet und ist für Leverkusen und die Bundesliga ein riesiger Verlust."

Der Spanier hatte in der vergangenen Woche seinen Abschied zum Saisonende offiziell verkündet. Wo es für ihn weitergeht, wollte der frühere Welt- und Europameister aber noch nicht verraten.

Dem Vernehmen nach zieht es Alonso zu seinem Ex-Verein Real Madrid. Dort ist zwar noch Carlo Ancelotti in Amt und Würden sowie vertraglich bis 2026 gebunden. Unter der Regie des 65-Jährigen droht den Königlichen aber eine titellose Saison.