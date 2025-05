Medien: Wirtz hat schon beim FC Bayern unterschrieben

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Florian Wirtz zieht es wohl zum FC Bayern

Florian Wirtz soll sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden haben. Diese Meldung versetzte die Bundesliga in den letzten Tagen in Aufruhr. Nun ist durchgedrungen, dass der Rekordmeister angeblich schon mehr in der Tasche hat als eine bloße mündliche Zusage.

Wie die "tz" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, hat Florian Wirtz beim FC Bayern gleich zwei Vorverträge unterschrieben. Einer gelte ab der kommenden Saison, der andere greife im Sommer 2026, heißt es.

Das Vorgehen spiegelt die beiden Szenarien wider, die die Münchner mit dem Nationalspieler verfolgen. Sicher ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge nur, dass Wirtz seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen nicht über 2027 hinaus verlängern wird.

Der Zeitpunkt eines Transfers zum Rekordmeister ist aber noch offen. Über die Entwicklungen hatte am Freitag zuerst die "Bild" berichtet. "Wunschlösung" des FC Bayern sei es demnach, dass Wirtz schon im Sommer 2025 nach München wechselt.

FC Bayern äußert sich noch nicht öffentlich

Hierzu sollen die Bayern eine Offerte in Höhe von 100 Millionen Euro vorbereiten. Sollte man sich im Rheinland vehement gegen einen Abschied nach der laufenden Saison stemmen, würden die Bayern laut "Bild" auch bis 2026 warten und dann erneut ihren Hut in den Ring werfen.

Mit der Doppel-Strategie wollen sich die Bayern-Bosse offenbar einen Vorteil in den Verhandlungen mit Bayer Leverkusen verschaffen.

Denn während die Werkself in diesem Sommer noch eine Ablösesumme nahe am Marktwert für Wirtz kassieren könnte, dürfte im kommenden Jahr deutlich weniger Geld fließen. Mit nur einem Jahr Restvertragslaufzeit wäre Leverkusen dann zum Verkauf gezwungen. Das weiß auch der FC Bayern.

Am Rande der Meisterfeier der Münchner wollte sich Sportvorstand Max Eberl am Samstag derweil nicht zu den Spekulationen rund um eine Wirtz-Einigung äußern.

"Das möchte ich nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil momentan für mich die Meisterfeier und der Spaß heute im Vordergrund stehen und nicht die Saison 25/26", so der Bayern-Boss.