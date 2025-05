Baggert Werder an einem Hertha-Star?

IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Werder Bremen ist auf der Suche nach Verstärkungen für 2024/25

Europa wurde nur knapp verpasst, umso mehr wappnet sich der SV Werder Bremen für den nächsten Versuch in der kommenden Saison. Dazu soll der Kader verstärkt werden. Offenbar ist dabei auch ein Offensivmann von Hertha BSC in den Fokus des Weser-Klubs gerückt. Doch die Konkurrenz ist groß.

Nach dem bitteren 0:0 gegen RB Leipzig am Samstag, wo trotz Chancenwucher kein Sieg gegen den Mit-Konkurrenten um die Plätze, die europäischen Fußball garantieren, heraussprang, steht fest: Werder Bremen kann Platz sechs nicht mehr erreichen. Damit es in 2025/26 besser läuft, basteln die Verantwortlichen fortan am Kader für die kommende Saison.

Hierbei ist laut verschiedenen Berichten auch ein Offensivspieler von Hertha BSC ein Thema: Derry Scherhant!

Der 22-jährige Linksaußen, der in einem insgesamt schwachen Jahr bei den Berlinern mit sieben Toren und sechs Vorlagen in der 2. Bundesliga (sowie zwei Toren und einer Vorlage im DFB-Pokal) noch einer der Besten war, steht laut "kicker" und "Bild" auf der Liste der Bremer.

Die gute Nachricht für die Grün-Weißen: Scherhant wäre für die fixe Summe von zwei Millionen Euro zu haben, diese ist als Ausstiegsmöglichkeit im Vertrag des 1,85 Meter großen U21-Nationalspielers hinterlegt - Vertrag bis 2027 bei Hertha BSC hin oder her.

Werder droht große Konkurrenz

Die schlechte: Neben dem SVW sind wohl auch Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg dran, auch andere Bundesligisten sollen die Fühler ausgestreckt haben. Werder werden demnach nur Außenseiterchancen zugerechnet, insbesondere, da zumindest Freiburg mit Champions League oder Europa League locken könnte.

Neben Scherhant nennt "Bild" auch den in afrikanischen Medien gehandelten Fallou Fall. Der 21-Jährige spielt derzeit auf Leihbasis beim norwegischen Erstligisten Fredrikstad FK, gehört aber Stade Reims. Zuletzt hieß es, der Defensivmann werde für circa 1,7 Millionen Euro nach Bremen wechseln. Laut "Bild" ist aber nicht viel dran an den Gerüchten. Fall sei angeboten worden, mehr nicht.