Bayer-Boss beziffert Chance auf Wirtz-Verbleib

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Wohin führt der Weg von Florian Wirtz?

Derzeit überschlagen sich die Meldungen über einen Transfer von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Bayern. Nun hat Werkself-Boss Fernando Carro eine Einschätzung abgegeben, wie groß die Chancen auf einen Verbleib bzw. Wechsel sind.

Laut neuesten Berichten soll sich Florian Wirtz mit dem FC Bayern definitiv schon über einen Wechsel einig sein, wann dieser vollzogen wird, ist aber wohl noch offen. Passend dazu sind die Worte von Bayer Leverkusens Klubboss Fernando Carro, der die Chancen auf einen Verbleib von Wirtz vor dem Spiel gegen den BVB (im Live-Ticker) bei "DAZN" als ausgeglichen einordnete.

"Sein Bauchgefühl sei "50:50", sagte Carro. Das Wichtige sei, dass es eine Lösung gebe, mit der sich alle Parteien - Wirtz selbst, dessen Familie und der Verein - wohlfühlen, betonte Carro.

Am Ende müsse Wirtz selbst entscheiden, "was will er, wann er den nächsten Schritt machen will", so Carro.

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes betonte einmal mehr ein "sehr vertrauensvolles Verhältnis" mit Wirtz und dessen Familie, "er ist Spieler von Bayer 04. Wir kämpfen darum, dass er es auch nächste Saison ist."

FC Bayern hat wohl bei Wirtz die Nase vorn - Zeitpunkt offen?

Auf eine Schmerzgrenze wollte sich Rolfes nicht festlegen, der 22 Jahre Nationalspieler hat derzeit einen Marktwert von 140 Millionen Euro. Gemunkelt wurde zuletzt, dass mindestens 150 Millionen Euro nötig sind, um Wirtz loszueisen.

Es sei vor allem wichtig, den Shootingstar zu überzeugen, dass Leverkusen "der richtige Platz" für ihn sei, sagte Rolfes: "Unser Anspruch ist es, ihn damit zu überzeugen."

Nach Informationen der Münchner "tz" hat Wirtz beim FC Bayern aber gleich zwei Vorverträge unterschrieben. Einer gelte ab der kommenden Saison, der andere greife im Sommer 2026. Bleibt Wirtz also in 2025/26 doch noch im Bayer-Trikot?

Sicher ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge nur, dass der 22-Jährige seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen nicht über 2027 hinaus verlängern wird.