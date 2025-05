Brandt äußert sich zu "Rollercoaster"-Saison

IMAGO/Bahho Kara

Julian Brandt hat(te) es nicht immer leicht beim BVB

Beim 4:2 seiner Dortmunder in Leverkusen war Julian Brandt in seiner alten Heimat einer der Stärksten. Nach der Partie hat der BVB-Star auf sein Leistungsloch in den letzten Monaten zurückgeblickt.

Julian Brandt durfte über den 4:2-Erfolg von Borussia Dortmund bei Bayer Leverkusen ganz besonders jubeln, trug er doch mit einem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 sowie mit einer Vorlage zum 3:1 aus BVB-Sicht maßgeblich zum Sieg der Schwarz-Gelben bei. Ein Umstand, der sich auch in seiner sport.de-Note und -Einzelkritik widerspiegelte.

"Avancierte nach schwierigen Wochen ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub zum Matchwinner. Konnte sich immer wieder aus dem Druck befreien und das Spiel verlagern. Steuerte ein Tor und eine Vorlage bei. Stellte außerdem die leichten Fehler fast komplett ab", hieß es dort, garniert mit einer beeindruckenden wie verdienten 1.5!

Schon an den beiden Spieltagen davor hatte Brandt überzeugt, zeigte starke Leistungen gegen Wolfsburg (4:0, zwei Assists) am 32. Spieltag sowie in Hoffenheim am 31. Spieltag (3:2, ein Tor). Ein nicht erwarteter Umschwung beim Offensivmann, der es zuvor schwer hatte und sogar intensiv als Verkaufskandidat gehandelt wurde.

Nach der Partie gegen die Werkself wurde Brandt schließlich bei "DAZN" auf sein überwundenes Leistungsloch angesprochen und wurde deutlich.

BVB: Brandt kündigt Analyse nach Saisonende an

"Manchmal ist es im Fußball einfach so, dass es einfach viele Themen gibt", sagte Brandt vieldeutig und meinte damit vermutlich die Gerüchte um Zukunft. Zudem fügte er auch: "Auch unsere Saison als gesamter Verein war ja eher Rollercoaster - und für mich genauso."

Der Blick geht für den 29-Jährigen aber nur in eine Richtung. "Für mich ist es aber nicht wichtig, in die Vergangenheit zu schauen, was in den letzten Monaten schiefgelaufen ist und was die Gründe dafür waren. Das wird man sich sicherlich nach dem Saisonende nochmal vor Augen führen", kündigte er eine Analyse irgendwann nach der letzten Partie an.

Zuvor sei nun noch "wichtig, so viele Punkte wie möglich zu sammeln - und das gelingt uns momentan einfach sehr gut. Wir wollen unsere Chance wahren, um unsere Saison so glimpflich wie möglich auslaufen zu lassen." Am besten mit einer Qualifikation für die Champions League!