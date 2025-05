Schalke-Star zieht bitteres Fazit

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Ron Schallenberg verlor mit dem FC Schalke 04 viel zu oft

Der FC Schalke 04 ist nach 33 Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga zwar nach menschlichem Ermessen gerettet, hat mit zuletzt einen Punkt aus fünf Spielen aber ein desolates Saison-Finish hingelegt. Mittelfeldmann Ron Schallenberg legte einmal mehr den Finger in die Wunde und blickt auf die letzte Partie am kommenden Samstag gegen die SV Elversberg hinaus.

Der 26-Jährige spielte selbst eine alles andere als zufriedenstellende Saison, leistete sich auf der Innenverteidiger-Position einige schwere individuelle Patzer. Dennoch gilt Ron Schallenberg als eine der wenigen Konstanten im königsblauen Trikot in dieser Saison, stand er doch an 29 Spieltagen in der 2. Bundesliga in der Startelf des FC Schalke 04.

Nach der erneuten Pleite am vergangenen Samstag in Düsseldorf zog der gebürtige Paderborner ein mehr als trostloses Fazit der letzten Wochen und eigentlich seiner gesamten bisherigen Zeit auf Schalke.

"Das fühlt sich nicht gut an, wenn man Woche für Woche die Fans enttäuscht. Das große Ganze stimmt aktuell nicht. Es fehlt viel. Ich bin seit zwei Jahren hier, wir haben zweimal nicht das erreicht, was wir wollten", so der Stammspieler, der seit seinem Wechsel nach Gelsenkirchen im Sommer 2023 immerhin 56 Mal für S04 in der 2. Bundesliga auf dem Feld stand.

Elversberg kann beim FC Schalke 04 Dritter werden

Am kommenden Sonntag geht es im letzten Heimspiel der Saison gegen die SV Elversberg um nicht mehr als einen einigermaßen versöhnlichen Abschluss einer furchtbaren Saison, in der die Knappen die zweitschlechteste Abwehr der gesamten 2. Bundesliga stellten und bis dato lediglich zehn Siege landeten.

"Es ist sehr schwer aktuell. Man merkt vielen Spielern an, dass es für sie eine Kopfsache ist. Da werden die Beine schwer, das Selbstvertrauen ist nicht groß", so Schallenberg weiter. Im Gegensatz zu Schalke 04 geht es für die SV Elversberg am kommenden Sonntag um alles, kann sie doch aus eigener Kraft den Relegationsplatz verteidigen und zementieren.

Schallenberg übte sich vor der Partie schonmal in Durchhalteparolen: "Nächste Woche haben wir einen Job zu erfüllen. Wir haben die Pflicht, eine vernünftige Leistung zu bringen."