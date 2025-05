Füllkrug will schnell zurück zu Nagelsmann

IMAGO/MI News

Niclas Füllkrug will es wieder wissen

Niclas Füllkrug hat sich seine erste Saison in der Premier League bei West Ham United sicher anders vorgestellt. Verletzungsbedingt verpasste der Stürmer einen Großteil der Spielzeit. Aus den Augen aus dem Sinn auch in der Nationalmannschaft? Bloß nicht, sagt Füllkrug, der schnellstmöglich zurück zur DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann will.

Niclas Füllkrug arbeitet auf eine schnelle Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hin. Es "wäre mir schon wichtig, mich möglichst zeitnah wieder zeigen zu können", sagte der 32-Jährige dem "kicker". Zuletzt lief der Profi von West Ham United im September 2024 im DFB-Trikot auf.

Er habe "natürlich" nicht damit gerechnet, "dass ich so lange nicht dabei sein würde", so Füllkrug, der bei der Heim-EM 2024 zu den Leistungs- und Sympathieträgern der deutschen Mannschaft gehörte.

Zwei Verletzungen hatten den Angreifer in seiner ersten England-Saison bei West Ham United monatelang außer Gefecht gesetzt. Bei den starken Auftritten der DFB-Elf in der Nations League schossen andere die Tore.

Der Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann und dessen Team sei allerdings trotz der Zwangspause nie abgerissen, so Füllkrug.

"Das Trainerteam ist sehr engagiert, bei den verletzten Spielern nachzuforschen und eine persönliche Ebene zu wahren", sagte der Stürmer. Ob er bereits im Juni beim Final-Four-Turnier der Nations League wieder zum Kader der Nationalmannschaft zählt, wisse er noch nicht.

Niclas Füllkrug hatte "einfach Scheiße am Schuh"

Die Weltmeisterschaft 2026 sei "selbstverständlich" sein Ziel, betonte Füllkrug und spielte auf seine DFB-Statistik an. "Ich war in den letzten zweieinhalb Jahren bei jedem Länderspiel dabei, bin immer zum Einsatz gekommen."

Der ehemalige Werder- und BVB-Profi hat bisher 22 Länderspiele bestritten und 14 Tore auf seinem Konto.

Seine Debütsaison bei West Ham United habe er sich "anders vorgestellt", räumte Füllkrug ein. In der Premier League steht er bei 16 Einsätzen und drei Toren. "Mir hat einfach eine ausgeprägte Vorbereitung nach der EM gefehlt", so der Nationalstürmer. Zwischen Achillessehnenverletzung und Oberschenkelverletzung "war ich ja gerade mal sechs Wochen fit", sagte er. "Ich hatte einfach Scheiße am Schuh."