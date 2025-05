Müller in die Premier League? Nationalspieler lockt

IMAGO/Laci Perenyi

Verabschiedet sich beim FC Bayern: Thomas Müller

Thomas Müller sagt beim FC Bayern Servus. Noch ist offen, wie es für die Münchner Vereinslegende weitergeht. Ein deutscher Nationalspieler würde den Routinier in der Premier League willkommen heißen.

"Sein Abschied macht mich extrem traurig, weil Thomas jemand ist, den ich schon sehr lange kenne: In der Nationalmannschaft haben wir sechs Jahre lang zusammengespielt", sagte Kai Havertz im Interview mit dem "kicker" über Thomas Müller.

Der 35-Jährige hatte am Samstagabend beim 2:0 des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach das letzte Heimspiel für seinen Herzensverein absolviert. Wie es für Müller im Sommer weitergeht, steht noch nicht fest. Der Weltmeister von 2014 wird insbesondere mit der nordamerikanischen MLS in Verbindung gebracht. Ein Karriereende ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.

"Mit ihm verlässt ein sehr guter Spieler und eine überragende Persönlichkeit die Bundesliga", kommentierte Havertz den Abschied Müllers vom FC Bayern und ergänzte: "Vielleicht hängt er ja noch ein paar Jahre dran und kommt in die Premier League - das würde mich sehr freuen!"

Emotionaler Müller-Abschied beim FC Bayern

Havertz selbst spielt seit 2020 in Englands höchster Spielklasse. Der Offensivakteur lief bis 2023 für den FC Chelsea auf, mit dem er 2021 die Champions League gewann. Derzeit ist Havertz für den FC Arsenal aktiv.

Ob es Müller im Sommer tatsächlich in die Premier League zieht, ist fraglich. "Ich habe es geliebt, der moderne Gladiator zu sein", rief der "Raumdeuter" am Samstagabend nach dem Heimspiel gegen Gladbach den Fans des FC Bayern zu: "Aber ich bin nicht traurig, ich freue mich auf das, was kommt - auch wenn es nicht halb so schön sein wird. Ich liebe euch alle! Macht's es gut, Servus!"

Bayerns Sportvorstand Max Eberl deutete am Rande der Meisterparty in der Allianz Arena an, dass die Karriere der FCB-Ikone weitergehen wird.