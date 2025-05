Verquickt Zahavi Sané und Tah bei Bayern in einen Deal?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Leah Kohring

Tah und Sané werden beide von Zahavi umworben

Leroy Sané soll beim FC Bayern verlängern, Jonathan Tah könnte als Verstärkung für die Münchner Abwehr kommen. Mit beiden müssen die FCB-Verantwortlichen allerdings noch verhandeln. Und das wird mit keinem Geringeren als Star-Berater Pini Zahavi passieren, denn der einst als "geldgierigen Piranha" beim deutschen Rekordmeister verschriene Agent betreut beide Spieler. Ergibt sich daraus eine neue Situation?

Max Eberl hat als Sport-Vorstand beim FC Bayern dieser Tage alle Hände voll zu tun. Bei zahlreichen Spielern stehen Zukunftsentscheidungen an, mit etlichen Beratern und Agenten muss der FCB-Boss sprechen, um den Kader für 2025/26 zusammenzustellen. Einer davon ist Leroy Sané.

Dieser wird seit mittlerweile gut einer Woche nicht mehr von der Agentur 11WINS vertreten, sondern wechselte überraschend zu Pini Zahavi. Mit dem Star-Agenten soll nun wohl ein noch besserer Vertrag im Falle einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Arbeitspapiers herausspringen, wie zuletzt durchsickerte.

Allerdings schreibt der "kicker" in seiner neuesten Ausgabe, dass der FC Bayern das bisherige Angebot eigentlich nicht mehr verbessern möchte. Dieses sieht dem Vernehmen nach ein Grundgehalt von zehn Millionen Euro vor plus mögliche Bonuszahlungen, die das Jahressalär auf bis zu 15 Millionen Euro erhöhen könnten. Zahavi dürfte also noch einige Überzeugungsarbeit zu leisten haben.

Spannend wird die Gemengelage, weil Zahavi neben Sané auch Jonathan Tah unter seinen Fittichen hat. Dieser ist ebenfalls Thema beim FC Bayern als Verstärkung für die Innenverteidigung. Tah könnte ablösefrei von Bayer Leverkusen kommen.

FC Bayern muss mit Zahavi verhandeln

Der "kicker" wirft passend dazu die Frage auf, ob Zahavi "die eine Personale mit der anderen verquicken will". Und ob der FC Bayern das mit sich machen lassen würde.

Heißt übersetzt: Könnte Zahavi seinen Schützling Tah als Druckmittel im Sané-Poker verwenden, oder andersrum? Dass Zahavi nicht vor unkonventionellen Methoden und harten Maßnahmen zurückschreckt, ist bekannt.

Bayern-Patron Uli Hoeneß bezeichnete den Star-Agenten im Zuge der geplatzten Verlängerung mit David Alaba vor einigen Jahren gar als "geldgierigen Piranha".

Tah selbst hatte am Wochenende erklärt, er wolle seinen neuen Arbeitgeber bald verkünden. "Es wird zeitnah eine Entscheidung von mir geben. Ich will mir kein Datum setzen. Fakt ist, dass es nicht in zwei Monaten sein wird", sagte der Bayer-Abwehrchef "Bild am Sonntag".